Mahmut Arıkan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Arıkan oldu. Saadet Partisi adayı Mahmut Arıkan, Kayseri büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Kayseri büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan Saadet Partisi Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Arıkan ile ilgili seçim sonuçları ve Kayseri büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. Saadet Partisi Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Arıkan oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Kayseri büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Kayseri aday yarışı ve Kayseri seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Kayseri Seçim Bilgileri

Kayseri büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 3.191 olduğu belirlendi.

Kayseri büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 3.191 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Kayseri büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 85,78 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Kayseri büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 957.078 olduğu belirlendi.

Kayseri büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 820.938 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Arıkan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Arıkan, Kayseri yarışında % 2,75 oranında aldığı oy ile 3'nci oldu. Mahmut Arıkan toplamda 21.688 adet oy sayısına ulaştı.

Mahmut Arıkan Kimdir?

1977 yılında Kayseri'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri'de tamamladı.

1999 yılında Erciyes Universitesi İnşaat Mühendisliğinden mezun oldu.

Universite yıllarında Milli Gençlik Vakfı Okul Başkanlığı, Saadet Partisi'nin kuruluşundan itibaren gençlik kolları başkanlığı, ilçe başkanlığı ve il başkanlığı görevinde bulundu.

Müsiad, Askon, İmo, Cansuyu, AGD başta olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşunda gönüllü üyelik faaliyetlerinde bulundu.

Hülya Hanım ile evli olup, Hüma, Osman ve Neva'nın babasıdır.

Saadet Partisi Kayseri büyükşehir belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.