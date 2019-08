Mahmut Arslan: "Bu teklifler kabul edilebilir teklifler değil"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Bakan Selçuk, birinci ay yüzde 7 ikinci 6 ayda yüzde 4, diğer yıllarda 3+3 ve enflasyon farkı teklif etti. Ancak bu teklif kabul edilebilir değil" dedi.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, toplu iş sözleşmesi teklifini sunmak için bir araya geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlık binasında yaklaşık 1.5 saat görüştükten sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "İyileştirme yapıldıktan sonra birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 4, diğer yıllar için ise 3+3 ancak enflasyon farkının verileceği hususundaki teklifini bizimle paylaştılar" dedi. Arslan ayrıca, "Daha önceki yaptığımız ve bugün yaptığımız görüşmelerde de bakanımız bu toplu iş sözleşmelerinin masada bir an evvel sonuçlanması konusundaki çabalarını, gayretini, iyi niyetini bir kez daha görmüş olduk" dedi.



"Bakanlığımız bizim yaptığımız tekliflere karşılık tekliflerini sunmak üzere davet etti"



Çok önemli bir toplu sözleşme sürecinin ilerlediğini vurgulayan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Yaklaşık 200 bine yakın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi müzakereleri Ocak ve Mart ayından bu tarafa devam etmekte. Bazı iş yerlerinde toplu sözleşmelerimizde resmi arabulucu süreci, bazı yerlerde grev kararı aşamasına gelinmiş bir süreç yaşanıyor. Ocak ayından itibaren geçerli sözleşmelerde 8. aydayız. Mart ayından itibaren geçerli sözleşmelerde ise 6. aydayız. Dolayısıyla hem çalışanlarımız ciddi şekilde toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılmasını hem de bir an evvel toplu iş sözleşmelerinin imzalanmasını beklemektedir. Bakanımıza, 5 Temmuz tarihinde Hak-İş Konfederasyonu Kamu Çerçeve Protokolü Koordinasyon Kurulu'nun hazırladığı 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu sözleşmelerle ilgili tekliflerimizi ayrıntılı bir şekilde sunmuştuk. Bakanımız, bu tekliflerimizi değerlendireceklerini ve bu doğrultuda önümüzdeki günlerde bizim bu taleplerimize karşı bakanlığın tekliflerini bize ileteceklerini ifade etmişti. Hak-İş Konfederasyonuna bağlı sendikalarımızın yaklaşık 70 bine yakın üyesinin toplu iş sözleşmesi müzakerelerinde, bakanlığımız bizim yaptığımız tekliflere karşılık tekliflerini sunmak üzere davet etti. Kendilerine teşekkür ediyorum. Daha önceki yaptığımız ve bugün yaptığımız görüşmelerde de bakanımız bu toplu iş sözleşmelerinin masada bir an evvel sonuçlanması konusundaki çabalarını, gayretini, iyi niyetini bir kez daha görmüş olduk. Bu çabaların toplu iş sözleşmesinin sonuçlandırılmasında önemli bir rol oynayacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



"Sıcak samimi bir görüşme oldu"



Bakan Selçuk'un kendilerine sunduğu teklifi de dile getiren Başkan Arslan, şöyle devam etti:



"İyileştirme yapıldıktan sonra birinci 6 ay için yüzde 7, ikinci 6 ay için yüzde 4, diğer yıllar için ise 3+3 ancak enflasyon farkının verileceği hususundaki teklifini bizimle paylaştılar. Kendilerinin bu teklifleri henüz resmi olarak bakanlığın teklifi olarak sunulmadığını, bizimle bugün yapmış olduğu görüşmelerde toplu iş sözleşmesini sonlandırma konusunda çabalarının olduğunu ve bu çabayla da bayramdan önce bu toplu iş sözleşmelerini sonuçlandırmak olduğunu, bizden sonra da tekrar görüşmelere devam edeceğini ve bir çıkış yolu arayışı içerisinde olduğunu ifade ettiler. Sıcak samimi bir görüşme oldu. Bizim taleplerimizin sadece bu toplu iş sözleşmeleri tekliflerimizin ötesinde kamuda kadroya geçen 1 milyon arkadaşımızın toplu iş sözleşmeleri kapsamına alınması, onlara uygulanan 4+4 zammın da güncellenmesi talebimiz söz konusu. Buna bağlı olarak kadro almayan arkadaşların kadro sorununun çözülmesi, kadro alan arkadaşlarımızın da Kamu Çerçeve Protokolüne dahil edilmesi gibi yeni taleplerimiz oldu. Bütün bu değerlendirmeler karşılıklı müzakerelerin devam etmesi yönünde bir irade ortaya çıktı. Sayın bakanın bundan sonraki süreçte de karşılıklı anlayış içerisinde, sonuç alma ve müzakereleri uzlaşma ile sonuçlandırma noktasında kararlılığını gördük ve bunun sonuç vereceğini düşünüyorum. Bizde aynı kararlılıkla, kamudaki arkadaşlarımızın da biran evvel toplu iş sözleşmelerinin sonuçlandırılması ve sözleşmeye bağlı olarak alacaklarını alması talebi var."



"Bu teklifler kabul edilebilir teklifler değil"



Toplu sözleşme bekleyen diğer sendikalara da Bakan Selçuk'un teklifini ulaştıracaklarını belirten Başkan Arslan, "Ancak bu teklifler kabul edilebilir teklifler değil. Bu sebepten dolayı bir uzlaşmadan bahsedemiyoruz. Bakan müzakerelerin devam edeceğini, bizimle de görüşmelerin sürdüreceğini, yeni bir durum ile karşılaşılırsa onunda değerlendirileceğini ifade etti. Bakanımızın bu çalışmaları sonuçlandırmasını umut ediyoruz. Bu konuda da katkı ve destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA