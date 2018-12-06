"Türk Tankı" Lakaplı Şampiyon Mahmut Demir: Türkiye İçin ABD'nin 10 Milyon Dolarlık Teklifini Reddettim

'Türk Tankı' lakaplı eski Avrupa, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Demir, 24 yıl önce ABD Milli Takımı adına güreşmesi için kendisine yapılan 10 milyon dolarlık teklifi reddettiğini açıkladı.

1994 yılında Amerikalı rakibi şimdiki ABD Güreş Federasyonu Başkanı Bruce Baumgartner'i yenerek kazandığı dünya şampiyonluğunun ardından ABD Güreş Federasyonu'ndan teklif aldığını ancak Türkiye'yi temsil etmenin onurunun parayla ölçülemeyeceği için bir an bile düşünmeden teklifi reddettiğini belirten Mahmut Demir, "Atlanta Olimpiyatları'nda yarışmam için bugün bile çok büyük para. 1994'te çok çok büyük paraydı. 10 milyon dolar teklif ettiler. Benden önce serbest güreşte en son şampiyon 1968 yılında çıkmış. Aradan 28 yıl geçiyor. Benden sonra da bir 20 yıl Türk sporcuları olimpiyat şampiyonu olamadılar. O teklifi kabul etmiş olsaydım benim ülkem 48 yıl olimpiyat şampiyonu çıkaramamış olacaktı. Parayı her türlü kazanabilirsiniz. Ama bu aziz Türk milletini olimpiyat madalyasına 48 yıl hasret bırakamazsınız. Onun için ben bu 10 milyon doları reddettim" diye konuştu.

"AİLENİZE, SİZE UMUT BAĞLAYAN ÜLKENİZE KÖTÜLÜK YAPMAYIN"

Amasya Üniversitesi'nde buluştuğu öğrencilere tecrübelerini aktaran evli ve 2 çocuk babası Demir, "Birincisi ne istediğiniz, neyi hedeflediğiniz ve bu hedefe nasıl ulaşacağınız yolunda doğru kararı verebilmek. İkincisi karar verdiğiniz hedefe ulaşmak için büyük bir disiplin içinde tüm benliğinizle inanarak çalışmak. Üçüncüsü de alkol, uyuşturucu gibi maddelerden mutlaka uzak durmak. Bunlar hem sağlığınızı etkiler hem de toplumu etkiler. Toplum olarak da hep beraber ülkemizi etkiler. Ailenize, size umut bağlayan ülkenize kötülük yapmayın. Çünkü siz bizim geleceğimizsiniz" şeklinde konuştu.

Programın sonunda öğrencilerle fotoğraf çektiren Demir'e, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Polat ile Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kandemir tarafından adına dikilen fidanın sertifikası verildi.

Mahmut Demir'in başarıları:

1986 yılı Sonbor, Yugoslavya'da Gençler Serbest stil 130 Kg Balkan 2.

1986 yılı Schiffertadt, Federal Almanya'da Gençler Serbest stil 100 Kg Dünya 6.

1986 yılı Linköping, İsveç'te Ümitler Serbest stil 100 Kg Avrupa 4.

1987 yılı Selanik, Yunanistan'da Gençler Serbest stil 130 Kg Balkan 2.

1987 yılı Katovice, Polonya'da Gençler Serbest stil 115 Kg Avrupa 3.

1988 yılı Walbrzych Polonya'da Ümitler Serbset stil 130 Kg Avrupa 5.

1988 yılı Köstence, Romanya'da Gençler Serbest stil 100 Kg Balkan 2.

1989 yılı Ulan Bator, Moğolistan'da Ümitler Serbest sil 100 Kg Dünya 2.

1989 yılı Martign, İsviçre'de Serbest stil 100 Kg Dünya 5.

1990 yılı Sakarya'da Gençler Serbest stil 100 Kg Balkan 1.

1990 yılı Finlandiya'da Ümitler Serbest stil 100 Kg Avrupa 1.

1990 yılı Poznan Polonya'da Serbest stil 100 Kg Avrupa 3.

1990 yılı Tokyo, Japonya'da Serbest stil 100 Kg Dünya 7.

1991 yılı Varna, Bulgaristan'da Serbest stil 130 Kg Dünya 5.

1991 yılı Atina, Yunanistan'da Serbest stil 130 Kg Akdeniz Oyunları 1.

1991 yılı Stutgart Almanya'da Serbest stil 130 Kg Avrupa 3.

1992 yılı Kaposhvar Macaristan'da Serbest stil 130 Kg Avrupa 2.

1992 yılı Barcelona Olimpiyatlarında Serbest stil 130 Kg 4.

1993 yılı İstanbul'da Serbest stil 130 Kg Avrupa 1.

1994 yılı Roma, İtalya'da Serbest stil 130 Kg Avrupa 2.

1994 yılı İstanbul'da Serbest stil 130 Kg Dünya 1.

1995 yılı Friborg, İsviçre'de Serbest stil 130 Kg Avrupa 1.

1995 yılı Atlanta, A.B.D'de Serbest stil 130 Kg Dünya 5.

1996 yılı Budapeşte, Macaristan'da Serbest stil 130 Kg Avrupa 1.

1996 yılı Atlanta Olimpiyatlarında Serbest stil 130 Kg 1.