Mahmut Görgen ile Bekulah'tan ortak single!

Genç ikilinin yaptığı"Fall" isimli çalışma, Görgen Prodüksiyon etiketiyle tüm dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunuldu. Şarkının düzenlemesi Mahmut Görgen ve Bekulah ortaklığıyla yapıldı.

Mahmut Görgen, ''uzun senelerden beri müzik piyasasında pek çok konser ve organizasyonda sahne aldım, çıkaracağım single çalışmalarıyla da tüm edindiğim tecrübeler ve bilgi birikimlerimi müzik severlerle buluşturacağım'' ifadelerine yer verdi.. Bekulah ise yaptığı açıklamada; ''Ortak bir projeye imza atmak çok iyiydi, müzik severlerin de beğenerek destekleyeceğini umuyoruz'' dedi.

Bekulah Ft. Mahmut Görgen - Fall isimli single çalışması şu anda tüm dijital platformlarda müzik severlerin beğenisine sunuldu.