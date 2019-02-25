Mahmut Görgen Yeni Single Çalışmasıyla Müzikseverleri Heyecanlandırdı

Son senelerde yaptığı başarılı müzikler sayesinde müzik camiasında sağlam bir yer edinen Mahmut Görgen, "Cold Winter" isimli yeni Single çalışmasını çıkarttı. "Cold Winter'' isimli EDM şarkı tüm dijital platformlarda yer alıyor. Görgen müzik projelerinin yanı sıra hayvan aktivisti ve sosyal sorumluluk projelerinde oldukça aktif faaliyet göstermektedir. Ayrıca Görgen, "Cold Winter" isimli Single çalışmasının ardından yeni bir Single ile klip çalışması geleceğini de müzik severlere müjdeliyor.

MAHMUT GÖRGEN KİMDİR?

1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mahmut Görgen müziğin hiçbir zaman eksik olmadığı bir ailede büyüdü. İlk ve orta öğrenimini İstanbul'da tamamlayan Mahmut Görgen; dijital prodüksiyon ile ilgili eğitimlerini Pioneer Pro Dj akademide tamamladı.

Son yıllarda, başta Akdeniz ve Ege bölgesi olmak üzere konsept partiler, önemli organizasyonlar ve konserlerde sahneye çıkan Mahmut Görgen arşivinde bulunan Türkçe, Rusça ve İngilizce şarkılarla müzikseverlere büyük bir müzik şöleni veriyor. Mahmut Görgen, canlı performanslarında ne kadar başarılı olduğunu müzik camiasında kanıtlamış bir sanatçıdır.

Kaynak: Bültenler