Mahmut Karahan Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız SAMSUN HAVZA belediye başkan adayı olan Mahmut Karahan isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. SAMSUN HAVZA ilçesinde toplam 7 aday ile yarışan Mahmut Karahan isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız SAMSUN HAVZA adayı Mahmut Karahan kimdir? Bağımsız SAMSUN HAVZA adayı Mahmut Karahan yüzde kaç oy aldı?

Mahmut Karahan Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız SAMSUN HAVZA belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Karahan HAVZA ilçesinde % 8,90 oranında oy almıştır. HAVZA ilçesinde % 8,90 oranında oy olan Mahmut Karahan adlı Bağımsız adayı toplamda 2.319 adet oy sayısına ulaştı.

SAMSUN HAVZA ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.