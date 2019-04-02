Mahmut Koçak Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mahmut Koçak oldu. İyi Parti adayı Mahmut Koçak, Afyonkarahisar belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Afyonkarahisar belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mahmut Koçak ile ilgili seçim sonuçları ve Afyonkarahisar belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı Mahmut Koçak oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Afyonkarahisar belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Afyonkarahisar aday yarışı ve Afyonkarahisar seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Afyonkarahisar Seçim Bilgileri

Afyonkarahisar belediyesi için toplam sandık sayısının 457 olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar belediyesi için açılan sandık sayısının ise 457 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Afyonkarahisar belediyesi için katılım oranının ise % 88,04 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Afyonkarahisar toplam seçmen sayısının ise 148.907 olduğu belirlendi.

Afyonkarahisar belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 131.095 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Mahmut Koçak Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Afyonkarahisar belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Koçak, Afyonkarahisar yarışında % 39,70 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mahmut Koçak toplamda 50.562 adet oy sayısına ulaştı.

Mahmut Koçak Kimdir?

Mahmut Koçak, 1964 yılında Afyonkarahisar'da dünyaya geldi. Afyonkarahisar Sahipata İlkokulu, Merkez Orta Okulu, Afyon Lisesi'ni bitirdi. Yükseköğrenimini İstanbul Universitesi Tıp Fakültesi'nde tamamladı. Hacettepe Universitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Sağlık Kurumları Yönetimi dalında yüksek lisans yaptı. 1992-95 yılları arasında ABD'de sağlık turizmi ve sağlık kurumları yönetimi üzerine çalışmalarda bulundu. Sağlık Bakanlığı bünyesinde hekimlik, İstanbul Sağlık Müdür Yardımcılığı, Dünya Bankası Sağlık Projesi Genel Koordinatör Yardımcılığı, Hıfsıhha Kan Bankası sorumluluğu görevlerinde bulundu. Daha sonra Başbakanlık Müşavirliği ve Sağlık Bakanlığı Baş Danışmanlığı görevlerini üstlendi. 3 Kasım 2002 genel seçimlerinde 22. dönem Afyonkarahisar Milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. Daha sonra aktif siyaseti bırakarak sivil toplum çalışmalarına devam etti. Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu onursal başkanıdır. Halen kendisinin kurduğu Alternatif Politikalar Merkezinin genel başkanlığını yürütmektedir. Evli olan Koçak, 2 çocuk babasıdır.

İyi Parti Afyonkarahisar belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.