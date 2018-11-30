Mahmut Ören: "Şampiyonluk Sendromunun Yeniden Yaşatılmasına İzin Vermeyin"

30 Kasım 2018 Cuma 11:44



30 Kasım 2018 Cuma 11:44

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun işlerinin daha da zorlaştığını belirterek, "Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi, kuruluş ayarlarına geri dönülmesidir, öze dönüştür, kısaca alt yapıdan üretim" dedi.Trabzonspor Denetleme Kurulu olarak 8 ay önceki olağanüstü genel kurul öncesinde; 'Deniz bitti', 'TS ekonomisi sos veriyor', 'Sesi yüksek olanlar değil, sözü yüksek olanlar', 'Ya devlet başa ya kuzgun leşe', 'Söz konusu Trabzonspor ise gerisi teferruattır' ara başlıklarıyla yaptıkları basın açıklamasında kullandıkları sözlerin ve iradenin arkasında olduklarını belirten Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, "Şükür ki, açıklamamızda da vurguladığımız üzere genel kurulda, maceraperest kişilere ve projelere itibar edilmemiş, seçimde ortak akıl ve sağduyu egemen gelmiştir. Açıklamamızda Trabzonspor'un sorunlarının çok ağır olduğunu, bu durumdan tek vücut halinde olunmasıyla kurtulabileceğimizi, Trabzonspor'un ekonomisinin taşınamayacak boyutta ve tablonun vahim ötesi olduğunu, kurtuluşun 'Trabzonspor kuruluş ayarlarına' dönülmesiyle mümkün olabileceğini belirtmiştik. Tespitlerimizin ne derece isabetli olduğu görüldü" şeklinde konuştu."Trabzonspor'un ekonomik durumunun tehlike ötesi olduğunu belirtirken ülkenin ekonomik krize girebileceğini dövizin yani Dolar ve Euro'nun adeta şaha kalkar gibi uçabileceğini öngöremedik" diyen Ören, "Tespitlerimiz döviz krizinin yaşanmasından önceki tehlikeli haliydi. Dolayısıyla tespitlerimizi güncellememiz gerekirse 8 ay önceki durum ne kadar tehlike ötesiyse, şu andaki halimiz çarpı iki. Buna rağmen Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulunun işleri daha da zorlaştı. 8 ay önceki tüm Trabzonsporlularının kenetlenmesi, birlik ve beraberlik halinde olunması tespitimiz, bugün daha da anlamlı ve zorunlu hale gelmiştir. Tekrar ediyorum Trabzonspor'un kurtuluş reçetesi, kuruluş ayarlarına geri dönülmesidir, öze dönüştür, kısaca alt yapıdan üretim" diye konuştu."Diğer kulüplerin yaşadıkları Trabzonspor'dan farklı değil"4 büyük takımda yaşanan ekonomik çöküntünün takımların transfer politikalarında ve mevcut kadrolarında küçülmeye gitmelerine yol açtığını kaydeden Ören, "Trabzonspor taraftarı, bir kongre üyesi ve eski bir yönetici olarak sezinlediğim bir tehlikeden de bahsetmeden geçemeyeceğim. Süper Lig'de diğer kulüplerinde yaşadıkları, Trabzonspor'dan farklı değildir. Türk futbolunun 4 büyükleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'da yaşanılan ekonomik çöküntü, takımların transfer politikalarında ve mevcut kadrolarında küçülmeye gitmelerine yol açmıştır. Bu küçülmeler takımları saha sonuçlarında istenilen başarının çok uzaklarına itmiştir. Hal böyle olunca, taraftarlar bir taraftan borçları sıfırlandırın derken, diğer taraftan da şampiyon olun demektedir. Görsel ve yazılı basın ise meselelere sadece skor odaklı yaklaşmaktadır. Bu durum yönetimler üzerinde, galipsen haklısın ve başarılısın, mağlupsan çok kötüsün ve yaptığın tüm işler yanlıştır algısı oluşturmaktadır. Kısır döngü tribüne sirayet etmekte ve bu da yönetimler üzerinde olumsuz baskıya yol açmaktadır" ifadelerini kullandı."Şampiyonluk sözcüğünü ne ağzınıza dolayın, ne de şampiyonluk sözcüğünün tehlikeli girdabına takılın"Seçilecek Trabzonspor Başkanına ve yönetimine öneride bulunmak istediği belirten Ören, "Bu tehlikeli baskıya direnin ve açıkça tavır koyun. Ezeli rakiplerin olumsuz saha sonuçları, Trabzonspor taraftarlarını ve Trabzonspor'u şampiyonluk sularına sokmaya itmektedir. Bu beklentiyi yok edemezseniz, baskıdan etkilenmemeniz mümkün olamayacaktır. Yaptığınız tüm uğraşlar, saha sonuçlarına feda olacaktır. O sebeple kulüp ekonomisi tamamen düzelene kadar ve alt yapıdan üretilen futbolcular takımda ürünlerini verene kadar, takım kadrosu ve takım ruhu tam oluşana kadar şampiyonluk sözcüğünü ne ağzınıza dolayın, ne de şampiyonluk sözcüğünün tehlikeli girdabına takılın. Şampiyonluk sözcüğü bir çığ gibi önce taraftarları, ardından da başta siz olmak üzere tüm Trabzonspor yönetimlerini ezip geçecektir. Şampiyonluk sendromunun yeniden yaşatılmasına izin vermeyin" dedi. - TRABZON