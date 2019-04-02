Mahmut Sami Baysal Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde Bağımsız ADANA POZANTI belediye başkan adayı olan Mahmut Sami Baysal isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ADANA POZANTI ilçesinde toplam 10 aday ile yarışan Mahmut Sami Baysal isimli Bağımsız adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde Bağımsız ADANA POZANTI adayı Mahmut Sami Baysal kimdir? Bağımsız ADANA POZANTI adayı Mahmut Sami Baysal yüzde kaç oy aldı?

Mahmut Sami Baysal Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde Bağımsız ADANA POZANTI belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Sami Baysal POZANTI ilçesinde % 23,55 oranında oy almıştır. POZANTI ilçesinde % 23,55 oranında oy olan Mahmut Sami Baysal adlı Bağımsız adayı toplamda 3.034 adet oy sayısına ulaştı.

Mahmut Sami Baysal Kimdir?

Mahmut Sami Baysal, 1957 yılında Pozantı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Adana Gazipaşa İlköğretim Okulunda, orta ve lise öğrenimini Adana İmam Hatip Lisesinde, lisans eğitimini de 1980 yılında Uludağ Universitesi Matematik bölümünden mezun olarak tamamladı.İş hayatına müteahhitlik yaparak devam eden Mahmut Sami Baysal, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Mahmut Sami Baysal, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde Bağımsız Adana Pozantı Belediye Başkan Adayı oldu.

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