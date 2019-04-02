Mahmut Sami Şahin Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde AK Parti Karaman belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin oldu. AK Parti adayı Mahmut Sami Şahin, Karaman belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Karaman belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan AK Parti Karaman belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin ile ilgili seçim sonuçları ve Karaman belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. AK Parti Karaman belediye başkan adayı Mahmut Sami Şahin oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Karaman belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Karaman aday yarışı ve Karaman seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Karaman Seçim Bilgileri

Karaman belediyesi için toplam sandık sayısının 341 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi için açılan sandık sayısının ise 340 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Karaman belediyesi için katılım oranının ise % 85,77 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Karaman toplam seçmen sayısının ise 108.660 olduğu belirlendi.

Karaman belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 93.203 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

AK Parti Karaman Belediye Başkan Adayı Mahmut Sami Şahin Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti Karaman belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Sami Şahin, Karaman yarışında % 38,46 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Mahmut Sami Şahin toplamda 34.832 adet oy sayısına ulaştı.

Mahmut Sami Şahin Kimdir?

1971 yılında Karaman'da doğdu. Gazi Mustafa Kemal İlkokulu'ndan 1982 yılında ve Karaman İmam Hatip Lisesi'nden 1989 yılında mezun oldu. Selçuk Universitesi Makine Mühendisliği Bölümünü 1993 yılında bitirdi ve aynı Universitede yüksek lisansını tamamlayarak Makine Yüksek Mühendisi oldu.2014 yerel seçimlerinde AK Parti'den Meram Belediyesi Meclis üyesi seçildi ve aynı zamanda Büyükşehir Meclis Uyesi oldu. Kendi şirketinde Genel Müdür olarak görev yapmakta olup evli ve 4 çocuğu bulunuyor.

AK Parti Karaman belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.