Mahmut Taşçı Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ belediye başkan adayı olan Mahmut Taşçı isimli adayın aldığı oy oranı belli oldu. ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ ilçesinde toplam 6 aday ile yarışan Mahmut Taşçı isimli BTP adayının aldığı oy oranını haberimizden öğrenebilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Peki 31 Mart 2019 Yerel Seçiminde BTP ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ adayı Mahmut Taşçı kimdir? BTP ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ adayı Mahmut Taşçı yüzde kaç oy aldı?

Mahmut Taşçı Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Taşçı ŞARKİKARAAĞAÇ ilçesinde % 0,10 oranında oy almıştır. ŞARKİKARAAĞAÇ ilçesinde % 0,10 oranında oy olan Mahmut Taşçı adlı BTP adayı toplamda 6 adet oy sayısına ulaştı.

ISPARTA ŞARKİKARAAĞAÇ ilçesinde AK Parti, CHP, MHP, DSP, VP adaylarının aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.