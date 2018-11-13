A Milli Futbol Takımı
, 17 Kasım Cumartesi günü Konya
'da İsveç
'le oynayacağı UEFA Uluslar Ligi ve 20 Kasım
Salı günü ise Ukrayna
ile Antalya
'da yapacağı özel maçların hazırlıklarını sürdürdü. Riva
'daki Hasan Doğan
Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Mircea Lucescu
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, aday kadroya sonradan dahil edilen Bursaspor
'un kalecisi Okan Kocuk
da katıldı.
Dün yapılan çalışmada yer almayan Okay Yokuşlu, Cengiz Ünder
ve Hakan Çalhanoğlu
da idmanda yer aldı. Mahmut Tekdemir
antrenmanda yer almadı
Hafif sakatlığı bulunan Mahmut Tekdemir idmana katılmazken, üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım
ise takımdan ayrı koşu yaptı.
Isınma hareketleriyle çalışmaya başlayan milliler, daha sonra pas çalışması gerçekleştirdi. Ay-yıldızlı ekip, basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması ile idmanı tamamladı.
A Milli Futbol Takımı, yarın gerçekleştireceği çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
İsveç,A Milli Futbol Takımı