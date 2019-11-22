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Mahmut Tekdemir cezalı duruma düştü

Galatasaray karşılaşmasında sarı kart gören Başakşehir'in başarılı futbolcusu Mahmut Tekdemir, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

22.11.2019 21:21 | Son Güncelleme: 22.11.2019 21:29Mahmut Tekdemir cezalı duruma düştü
karşılaşmasında sarı kart gören 'in başarılı futbolcusu Mahmut Tekdemir, önümüzdeki hafta turuncu-lacivertlilerin sahasında oynayacağı Antalyaspor maçında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'in 12. haftasında Başakşehir, deplasmanda Galatasaray ile karşılaşıyor. Mücadelenin 39. dakikasında bir pozisyon sonrası turuncu-lacivertlilerin kaptanı Mahmut Tekdemir ile sarı-kırmızılı oyuncu Adem Büyük tartışma yaşadı. Daha sonra hakem Yaşar Kemal Uğurlu da her iki oyuncuya sarı kart verdi.

Gördüğü bu kartla cezalı duruma düşen Mahmut, ligin 13. haftasında Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Başakşehir-Antalyaspor müsabakasında cezalı duruma düştü. - İSTANBUL

Mahmut Tekdemir, Galatasaray, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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