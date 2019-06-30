30.06.2019 13:26
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Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe için gemileri yaktı: Bırakın gideyim

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Mahmut Tekdemir, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek transferi için izin istedi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe , orta sahaya Mahmut Tekdemir 'i transfer etmek istiyor. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ 'ın "Satmayı düşünmüyoruz" demesine rağmen Ersun Yanal'ın çok istediği Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe'nin ısrarı sürüyor.

"KOLAYLIK GÖSTERİRSENİZ SEVİNİRİM"

Mahmut Tekdemir'in de Fenerbahçe'ye transfer olmak istediği ve konuyu Başkan Göksel Gümüşdağ ile konuştuğu öğrenildi. Mahmut Tekdemir'in, transfer için izin istediği konuşmasında "Müsaade ederseniz kariyerimi büyük bir kulüpte sürdürmek istiyorum. Kolaylık gösterirseniz sevinirim" dediği belirtildi.

ALPER TAKASTA KULLANILACAK

Fenerbahçe'nin de Mahmut Tekdemir transferinde Alper Potuk 'u takas olarak kullanmak istediği, Medipol Başakşehir'in ise bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamak istediği iddia edildi.

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Mahmut Tekdemir, Fenerbahçe için gemileri yaktı: Bırakın gideyim
Başakşehir , Fenerbahçe , Mahmut Tekdemir , Spor

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