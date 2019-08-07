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Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi

Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası Mahmut Tekdemir, Olympiakos maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike'ye bıraktı.

07.08.2019 22:50 Mahmut Tekdemir oyuna devam edemedi
Medipol Başakşehir'in başarılı orta sahası Mahmut Tekdemir, Olympiakos maçında yaşadığı sakatlıktan dolayı oyuna devam edemedi ve yerini Azubuike'ye bıraktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Medipol Başakşehir, sahasında Olympiakos'a 1-0 kaybetti. Tur şansını deplasmandaki karşılaşmaya bırak turuncu-lacivertlilerde bir de sakatlık şoku yaşandı. Başakşehir'in tecrübeli futbolcusu Mahmut Tekdemir, girdiği bir ikili mücadele sonrası sakatlık yaşadı. Sedyeyle saha kenarına getirilen Mahmut, daha sonra soyunma odasına götürüldü.

Mahmut Tekdemir'in yerine oyuna 63. dakikada Azubuike dahil oldu. - İSTANBUL

UEFA Şampiyonlar Ligi, Mahmut Tekdemir, Olympiakos, Başakşehir, Spor

Kaynak: İHA

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