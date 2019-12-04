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Mahmut Tuncer, ilk kez rock bir şarkı seslendirecek!

Kadına şiddete karşı düzenlenen Rock'n Aid yardım konserinde sevilen türkücü Mahmut Tuncer ilk kez rock bir şarkı seslendirecek. Aynı gecede Grammy ödüllü şarkıcı Maya Azucena da sahne alacak.

04.12.2019 08:34 | Son Güncelleme: 04.12.2019 08:34Mahmut Tuncer, ilk kez rock bir şarkı seslendirecek!

ROCK'N AID, çağın en büyük sorunlarından birine karşı 'dur!' demek için, susturulmaya çalışılmış, fiziksel veya ruhsal şiddet mağduru tüm kadınlarımızın sesi olmak için, birbirinden değerli sanatçıların en güzel şarkılarını seslendirdikleri, her sene düzenlenen bir yardım konseridir.

7-8 Aralık'ta 42 Maslak BAROCK Sahne'de gerçekleşecek ve iki gün sürecek bu konserler; kadın sığınma evlerindeki şiddet mağduru kadınların ihtiyaç duydukları; giysi, ayakkabı, kişisel temizlik ve bakım ürünleri, kadın pedi vb. ürünleri toplayarak onlara asla yalnız olmadıklarını göstermeyi hedefliyor.

Bu senenin en büyük desteği Mahmut Tuncer ve Grammy ödüllü sanatçı Maya Azucena'dan geliyor! Sevilen türkücü Mahmut Tuncer, bu yardım projesine ve farkındalığa dikkat çekmeye destek vermek için hayatında ilk kez sahnede bir rock şarkısı seslendirecek.

Grammy ödüllü Brooklyn'li şarkıcı Maya Azucena ise enfes sesiyle şarkılarını kadına şiddete karşı "dur" demek için söyleyecek.

Mahmut Tuncer ve Maya Azucena dışında iki gün boyunca bu yardım projesinde Rock'n Aid projesine onlarca sanatçı destek verecek.


Mahmut Tuncer, Güncel

Kaynak: Bültenler

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