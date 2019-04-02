Mahmut Uykusuz Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde İyi Parti Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Uykusuz oldu. İyi Parti adayı Mahmut Uykusuz, Erzurum büyükşehir belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Erzurum büyükşehir belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan İyi Parti Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Uykusuz ile ilgili seçim sonuçları ve Erzurum büyükşehir belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. İyi Parti Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı Mahmut Uykusuz oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Erzurum büyükşehir belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Erzurum aday yarışı ve Erzurum seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Erzurum Seçim Bilgileri

Erzurum büyükşehir belediyesi için toplam sandık sayısının 2.284 olduğu belirlendi.

Erzurum büyükşehir belediyesi için açılan sandık sayısının ise 2.284 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Erzurum büyükşehir belediyesi için katılım oranının ise % 81,35 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Erzurum büyükşehir toplam seçmen sayısının ise 498.556 olduğu belirlendi.

Erzurum büyükşehir belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 405.591 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

İyi Parti Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mahmut Uykusuz Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti Erzurum büyükşehir belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahmut Uykusuz, Erzurum yarışında % 25,45 oranında aldığı oy ile 2'nci oldu. Millet İttifakı ittifakı adayı Mahmut Uykusuz toplamda 97.945 adet oy sayısına ulaştı.

Mahmut Uykusuz Kimdir?

Erzurum'un Yoncalık Mahallesinde 1955 tarihinde dünyaya geldi. İlk,orta ve lise tahsilini Erzurum'da gördü. Lisans eğitimini Atatürk Universitesi Ziraat Fakültesi Ekonomi bölümünde tamamladı.Yüksek Lisans eğitimini aynı bölümde tamamladı. 1980-1999 yılları arasında Köy Hizmetlerinde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yapmaya başladı. 1999-2004 yılları arasında Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptı. 2004 yılından sonra ticari faaliyetlerde bulundu. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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