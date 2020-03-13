Mahmutbey Gişelerinde tatil trafiği havadan görüntülendi
Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı.
13.03.2020 16:50 | Son Güncelleme: 13.03.2020 17:13
Korona virüsü tedbirleri kapsamında okulların tatil edilmesinin ardından tatilini şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Mahmutbey Gişelerinde oluşan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi.
Korona virüsü önlemleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Mahmutbey Gişelerinde yaşanan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Korona virüsü önlemleri kapsamında ilk, orta ve lise düzeyinde okulların 16 Mart itibariyle 1 hafta tatil edileceği duyurulmuştu. Yapılan duyurunun ardından tatili şehir dışında geçirmek isteyen vatandaşlar yola çıktı. Vatandaşlar trafikte yoğunluk oluşturdu. Mahmutbey Gişelerinde yaşanan trafik yoğunluğu da havadan görüntülendi. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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