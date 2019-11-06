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Mahmutbey Metro Hattı projesi... Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları...

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nın Kabataş'a uzanan ikinci kısmının tünel çalışmalarının tamamlanması törenine katıldı.

06.11.2019 16:48 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:48 Mahmutbey Metro Hattı projesi... Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları...
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kabataş-Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı'nın Kabataş'a uzanan ikinci kısmının tünel çalışmalarının tamamlanması törenine katıldı.

 

Metronun Beşiktaş Fulya durağının şantiyesinde gerçekleşen törende tünel çalışmalarının bitmesi ile TBM (tünel açma makinesi) şantiye içerisinden vinçle çıkarıldı. Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı projesinde, Mecidiyeköy-Mahmutbey arasında test sürüşleri devam eden hattın ikinci etabı olan Mecidiyeköy-Kabataş arasındaki tünel kazı çalışmaları da tamamlandı.

Ekrem İmamoğlu törende yaptığı konuşmasında, hattın Mecidiyeköy-Mahmutbey arasındaki bölümün 2020 yılında,  Mecidiyeköy-Kabataş arasının ise bulunan arkeolojik kalıntılar nedeniyle 2021 yılının sonuna doğru açılmasının planlandığını belirtti. Törende çalışmasını tamamlayan TBM makinesi şantiye alanında çıkarıldı. TBM'in üzerine  Türk bayrağı asıldı.

 

PROJE HAKKINDA

Proje tamamıyla hayata geçtiğinde 'tam otomatik sürücüsüz' olarak, 24.5 km uzunluğunda ve 19 istasyondan oluşacak. Ayrıca, bir saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine sahip hattın tamamının hizmete girmesiyle günde bir milyon yolcuya hizmet vermesi bekleniyor. Hat, Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüp, Gaziosmanpaşa, Esenler –Bağcılar'ı birbirine bağlayacak. Hat aynı zamanda Kabataş-Taksim Füniküler (F1) hattı ve Eminönü-Kabataş Tramvayı (T1), Mecidiyeköy İstasyonu'nda Yenikapı-Hacıosman Metro (M2), Karadeniz Mahallesi İstasyonunda Topkapı-Sultançiftliği (T4), Mahmutbey İstasyonunda Bağcılar (Kirazlı)-Başakşehir Metro (M3) hattına bağlanacak.


- İstanbul

Mecidiyeköy, Mahmutbey, Kabataş, Güncel

Kaynak: DHA

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