Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI - Haberler

MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI

FATİH, Her gün yüzlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.

20.03.2020 13:19 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:19
MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI

FATİH, Her gün yüzlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Dükkanların çoğunun kapalı olduğu görülürken, dükkanını açan esnaf top oynadı.

Koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından yapılan "evde kalın" uyarıları üzerine İstanbul'un sokakları, meydanları, sahilleri ve tarihi çarşıları boş kaldı. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı, geçtiği Mahmutpaşa'da esnafın çoğu dükkanlarını kapadı. Dükkanını açan esnaf ise top oynadı.

Görüntü Dökümü:

-----------------

-Top oynayan esnaf

-Yoldan geçenler

-Detaylar


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde ’Evinizde kalın’ uyarıları dikkate alınmıyor Haberler
Görüntü bugün çekildi! Bir kentimizde "Evinizde kalın" uyarıları dikkate alınmıyor
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü Haberler
Virüsten korunmak için alınıyor ama koronadan yüz kat daha öldürücü
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı Haberler
Karantinadan kaçanları bekleyen büyük tehlike! Türk profesör uyardı
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç Haberler
Resmi vaka sayısı gerçeği yansıtıyor mu? Araştırmaların sonucu korkunç
İstanbul’daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim Haberler
İstanbul'daki tarihi camiden koronavirüs anonsu yapıldı: Dua edelim
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti Haberler
Bir Avrupa ülkesinde daha koronavirüs sebebiyle ölü sayısı bini geçti
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi Haberler
Koronavirüs sonrası fiyatı artan ürünlere bir yenisi daha eklendi
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor Haberler
Koronavirüs nedeniyle pazarlarda yeni dönem başlıyor
Loading