Her gün binlerce kişinin uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs nedeniyle boş kalınca esnaf sokakta top oynadı
Her gün binlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Dükkanların çoğunun kapalı olduğu görülürken, dükkanını açan esnaf top oynadı.
Koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından yapılan "evde kalın" uyarıları üzerine İstanbul'un sokakları, meydanları, sahilleri ve tarihi çarşıları boş kaldı. Her gün binlerce kişinin uğradığı, geçtiği Mahmutpaşa'da esnafın çoğu dükkanlarını kapadı. Dükkanını açan esnaf ise boş sokaklarda top oynadı.
VİRÜS ESNAFI DA ETKİLEDİ
Türkiye'de koronavirüs vakalarının artmasının ardından vatandaşlar, kendilerini eve kapatmaya başladı. Çoğu kişi mecbur kalmadığı sürece toplu taşıma araçlarını kullanmaz hale geldi. Virüsün getirdiği tedirginlik esnafı da etkiler oldu.
ESNAF SİNEK AVLIYOR
Özellikle evlenme hazırlığında olanların çeyiz eşyası satın almak için uğradığı yerlerin başında gelen Mahmutpaşa'da söz konusu durumdan etkilenen yerlerin başında geliyor. Her gün binlerce kişinin uğradığı, sokakta adım atılacak yerin olmadığı Mahmutpaşa'da esnaf sinek avlar duruma geldi.
Kaynak: DHA