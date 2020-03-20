MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI
FATİH, Her gün yüzlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı.
20.03.2020 13:44 | Son Güncelleme: 20.03.2020 13:46
FATİH, Her gün yüzlerce insanın uğradığı Mahmutpaşa, koronavirüs salgını nedeniyle boş kaldı. Dükkanların çoğunun kapalı olduğu görülürken, dükkanını açan esnaf top oynadı.
Koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından yapılan "evde kalın" uyarıları üzerine İstanbul'un sokakları, meydanları, sahilleri ve tarihi çarşıları boş kaldı. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı, geçtiği Mahmutpaşa'da esnafın çoğu dükkanlarını kapadı. Dükkanını açan esnaf ise top oynadı.
Koronavirüs salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından yapılan "evde kalın" uyarıları üzerine İstanbul'un sokakları, meydanları, sahilleri ve tarihi çarşıları boş kaldı. Her gün yüzlerce kişinin uğradığı, geçtiği Mahmutpaşa'da esnafın çoğu dükkanlarını kapadı. Dükkanını açan esnaf ise top oynadı.
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Kaynak: DHA
Haberin Videosu :MAHMUTPAŞA BOŞ KALDI, ESNAF TOP OYNADI
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