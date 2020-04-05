Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için "ümitçi" atamış

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski astsubay, örgütle irtibatını kesen askerlerin yeniden kazanılması için "mahrem...

05.04.2020 11:06 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:06
Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren eski astsubay, örgütle irtibatını kesen askerlerin yeniden kazanılması için "mahrem abi" tarafından "ümitçi" olarak görevlendirildiğini anlattı.
FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesinde itirafçı olarak ifade veren ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan A.S, örgütle 2008'de lise son sınıfta tanıştığını, üniversiteyi kazanmasına rağmen örgüt abilerinin yönlendirmesiyle kayıt yaptırmayarak askeri okulların sınavına başvurduğunu belirtti.
Aldığı puanla Hava Astsubay Meslek Yüksekokulunu kazandığını kaydeden A.S, "Okuldan 2010 yılında mezun olmamın ardından 2016 yılına kadar Ankara'da görev yaptım. Bir yıl sonra Kayseri'ye atamam yapıldı." dedi.
İtirafçı A.S, Ankara'da göreve başladığı yıllarda "Cengiz" kod adlı mahrem abi M.Ö. ile tedbir kuralları çerçevesinde görüşmeleri sürdürdüğünü, bir süre sonra da "Mehmet" kod adlı mahrem abi M.S.A'ya devredildiğini, yaklaşık bir yıl boyunca bu kişiyle görüştüğünü beyan etti.
Mahrem abi tarafından "ümitçi" görevi verilmiş
Ankara'da görev yaptığı komutanlıktaki ilgili kısımda çalışmaya başlamasının ardından "Levent" kod adlı mahrem abi M.Y'nin kendisiyle irtibata geçtiğini anlatan A.S, şunları kaydetti:
"Beni Suriye ile ilgili kısma, H.K'yi Rusça ile ilgili kısma, M.M.Ç'yi de iç telsiz dinleme kısmına görevlendirdiler. Bu görev sonrası herkes görevlendirdikleri kısımların bulunduğu odalarda çalışmaya başladı. Bu arkadaşların o dönem bu yapılanma ile bir bağlantılarının bulunup bulunmadığını bilmiyordum ancak 2014 yılında 'Levent' kod adlı mahrem abi M.Y, görüşmemizde 'H.K. ile M.M.Ç'nin örgütten koptuklarını', yapılanma içinde 'ümit' olarak adlandırılan kişiler olduğunu, benden bu arkadaşlara yakın olmamı söylemişti."
A.S, örgütle bağlantısı zayıflayan kişilerle bir süre ilgilendiğini belirtti.
İtirafçı A.S, 2012 yılında okuldan devresi E.B. ile eve çıkmak için mahrem abi M.Y'den izin aldığını, kendisinin de buna izin verdiğini söyledi.
Bir sonraki hafta mahrem abiyle görüşmeye gittiğinde devresi E.B'yi de aynı evde gördüğünü iddia eden A.S, "Mahrem abinin kaldığı evde, mesai arkadaşlarım E.B. ile M.M'yi görünce çok şaşırdım çünkü bu arkadaşların abilerle görüşme yaptıklarından o güne kadar haberim yoktu. Bundan sonraki görüşmelerimizi üçümüz yaptık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Mahrem imam, FETÖ'den kopan askerleri örgütlemek için 'ümitçi' atamış - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı Haberler
Koronadan sonra bir tehlike daha! 8 ilimizde süne istilası başladı
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı Haberler
Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde Haberler
Vatandaşın cebini rahatlatacak karar! 93 ilaç geri ödeme listesinde
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz Haberler
Bakan Koca: Temas içindekileri izole etmezsek, salgını kontrol edemeyiz
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere ’aptal’ dedi Haberler
Başbakan, koronavirüs kurallarını ihlal edenlere "aptal" dedi
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün iki yeni belirtisi daha ortaya çıktı
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı Haberler
Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi Haberler
Ortaya atılan korona dedikodusu sonrası baz istasyonları ateşe verildi

Son Dakika Güncel Haberleri

11:58: Çiğli Belediyesinden ailelere videolu psikolojik destek - Haber 11:58: HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 216'ncı gününde - Haber 11:58: Cezayir'deki 1635 Türk vatandaşı yurda döndü - Haber 11:58: Mersin'de ihtiyaç sahipleri için yardımlar sürüyor - Haber 11:57: Başkan Palancıoğlu, "Halk sağlığını önemsiyor, esnafımıza değer veriyoruz" - Haber 10:48: Koronavirüsten sonra bir tehlike daha! 8 ilimizdeki fındık bahçelerinde süne istilası başladı - Haber 10:36: Son Dakika: 4'ü kanser ve epilepsi, 3'ü parkinson olmak üzere 93 ilaç geri ödeme listesine alındı - Haber 10:22: Son dakika: Sağlık Bakanı Koca: Bu dönemde temas içindekileri izole edemezsek, salgını kontrol altına alma şansımız olmaz - Haber 10:15: Ölümcül virüsle mücadele eden doktorların yaptığı penguen dansı, izlenme rekorları kırdı - Haber 09:49: Yasağa uymayarak yürüyüşe çıkan genç kızın röportajı pahalıya patladı: 3 bin lira ceza - Haberler 09:28: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, koronavirüs önlemlerine uymayanlara "aptal" dedi - Haber 08:10: Ünlü iş adamı 276 kişiye virüs bulaştırdı, 5 kişi yaşamını yitirdi - Haber