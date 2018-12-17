MUHAMMET MUTAF - Erzurum
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) sözde mahrem imamlarından olduğu gerekçesiyle 8 yıl 9 ay hapse çarptırılan "Nadir" kod adlı Ender Gökmen hakkındaki gerekçeli kararda, sanığın 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası ziyaret ettiği örgüt mensuplarına çözülmeyi önlemek için telkinlerde bulunduğu belirtildi.
Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada örgüt içerisindeki konumu ve kastının yoğunluğu dikkate alınarak alt sınırdan uzaklaşılarak "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdığı Ender Gökmen hakkındaki kararının gerekçesini açıkladı.
Mahkemenin gerekçeli kararında, örgütün il yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma çerçevesinde örgütün mahrem askeri yapılanmasında "Nadir" kod adını kullanan Gökmen hakkında da soruşturma yürütüldüğü belirtilerek, sanığın oturduğu apartmanın görevlisinin arama yapmak için gelen ekiplere sanığın adını "Emre Efe" olarak bildirdiğine işaret edildi.
Sanığın evindeki aramada banyoda bulunan klozette yer alan flaş bellekte inceleme yapıldığı aktarılan gerekçeli kararda, incelemede, söz konusu bellekte, örgüt mensubu kişilere ait Anayasa Mahkemesi
bireysel başvuru forumları, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile verilen ihraç kararları ile Danıştay
'ın örgüt üyeleri hakkında verdiği bazı kararların bulunduğunun görüldüğüne vurgu yapıldı.
Gerekçeli kararda, yargılama aşamasında ifadesi alınan tanıklardan M.Ş'nin şu ifadeleri dikkati çekti:
"Lise son sınıfta okuduğum dönemde 'Yusuf' kod isimli sivil imam, astsubay meslek yüksekokuluna başvurmam konusunda telkinde bulundu ve aynı yıl jandarma yüksekokuluna kayıt yaptırdım. 2014'te buradan mezun olarak Erzurum Tortum
İlçe Jandarma
Komutanlığına atandım. Göreve başladıktan sonra 'Recai' kod isimli sivil imam benimle irtibat kurdu ve 'Nadir' kod isimli Gökmen ile tanıştırdı. Görüşmek istemediğim halde bu iki kişi beni tehdit edip himmet istediler. Gökmen benimle görüşmek için Tortum'a geldi."
Darbe girişiminden sonra tahliye olan sanığı evinde ziyaret etmiş
İfadesinde örgüt ile bağlantısını kabul eden tanık A.İ. ise şunları söyledi:
"2013'te örgütün mahrem yapılanmasına girdim. Erzurum'da tanıştığım 'Çağrı' kod imam bana 'Abdullah' kod adını verdi ve 'Recai' kod isimli kişinin evine götürdü. 9 Ağustos 2016'da örgüt üyesi olmaktan tutuklanıp 28 Kasım 2016'da tahliye oldum. Tahliye olduktan sonra evimde iken kapım çaldı, açtığımda Gökmen'i gördüm. Benimle görüşmek istedi ancak kabul etmedim."
Gökmen'in örgüt mensuplarının birbirleriyle evlendirmesine de aracılık ettiği anlatılan gerekçeli kararda tanık A.A'nın da şu ifadelerine yer verildi:
"2008'de örgütün mahrem yapılanmasına girdim. 2015-2017 arasında 'Nadir' kod adlı Gökmen, jandarma astsubay grubunda sivil imam olarak öğretmen seviyesinde görevliydi. Öğretmenlerin üstü olan müdür yardımcıları tutuklanınca Gökmen müdür yardımcısı pozisyonuna getirildi ve toplantılara katıldı. Askeri personel ile ilgilenip himmet topladı, öğrendiği askeri bilgileri üstlerine iletti."
Darbe girişimi sonrası örgütün dağılmasını önlemeye çalışmış
Gerekçeli kararda, tanık beyanları ve tüm dosya kapsamı dikkate alınarak karar verildiği belirtilerek, sanık Ender Gökmen hakkında şu bilgiler paylaşıldı:
"Sanığın, üniversite öğrenciliği döneminden itibaren örgütün şakirt ve mahrem yapılanmalarında görev aldığı, jandarma astsubay grubunda öğretmen seviyesinde görevli iken Ağustos 2016'dan itibaren örgütte müdür yardımcısı olduğu, 15 Temmuz'daki başarısız darbe teşebbüsü sonrası örgütün dağılmasını önlemek maksadıyla faaliyetler yürüttüğü anlaşılmıştır. Jandarma yapılanmasında görev almadan önce 'Erdem' kod adını kullanmakta iken yapılanmada görev aldıktan sonra 'Nadir' kod adını kullanmaya başlayan sanığın konutundaki aramada ele geçirilen delillerden de darbe girişimi tarihinden sonra yürüttüğü faaliyetlere delalet ettiği anlaşılmıştır."
Gökmen'in askerlere sohbet verdiği, himmet topladığı ve örgüt elebaşının talimatlarından sonra bankadaki hesabına ekonomik durumu ile uygunluk arz etmeyen miktarlarda para yatırdığı belirtilen gerekçeli kararda, sanığın örgütün çözülmemesi için darbe girişimi sonrası yaptığı ziyaretlerde görüştüğü örgüt mensuplarına etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmamaları yönünde telkinde bulunduğuna işaret edildi.
Gerekçeli kararda, hakkındaki suçlamaları reddeden sanığın, örgüt içindeki konumu ve suç işleme kastının yoğunluğu dikkate alınıp alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılması gerektiğine karar verildiği ifade edilerek, Gökmen'in bu nedenlerle "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildiği kaydedildi.
Kaynak: AA