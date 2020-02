Mahrem imam katalog evliliğinin gizliliği için "patates hat" aldırmış

Konya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren, meslekten ihraç edilen astsubay, mahrem imamın, katalog evliliğinin deşifre olmaması için "patates hat" aldırdığını itiraf etti.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski astsubay İ.P, bulunduğu şehirden Konya'ya gelerek güvenlik güçlerine teslim oldu.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğünde itirafçı olarak ifadesi alınan İ.P, geçmişte "dini bir cemaat olarak" bildiği FETÖ ile bağlantısının olduğunu belirtti. Ancak bu örgütün faaliyetlerinin devlete zarar verdiğini dile getiren İ.P, FETÖ ile ilgili bildiklerini anlatacağını kaydetti.

İnandığı doğrultuda dini bir cemaat olmadığını anlamaya başladıktan sonra yapıyla irtibatını kesmeye çalıştığını ancak FETÖ uzun süre peşini bırakmadığı için 2015'in sonuna kadar terör örgütüyle ilişkisini koparamadığını anlatan İ.P, "Daha önce İstanbul'da gözaltına alındığım tarihte FETÖ yapılanmasıyla ilgili hatırlayabildiğim her şeyi samimi olarak anlatmıştım. Bugün de aynı şekilde bildiğim, hatırlayabildiğim her şeyi samimi olarak anlattım." dedi.

Beyanında, görev yaptığı şehirlerde örgütün hücre evlerinde hangi TSK mensuplarıyla kaldığını, kendilerinden sorumlu mahrem imamların kod isimleri ve eşkalleri ile kimlik bilgilerini deşifre eden İ.P, eşiyle nasıl evlendiğine ilişkin süreci detaylıca anlatacağını söyledi.

İ.P, 2009'da kendisinden sorumlu mahrem imam "Sadık"ın evlilik konusunu açtığını ve TSK'deki örgüt mensuplarının evlilikleriyle ilgilenen "Yusuf" kod isimli mahrem imamla tanıştırdığını anlattı.

"Yusuf"un kendisine "Farklı bir durum olursa ileride sorun olabileceğini, bu nedenle yapıya mensup biriyle evlenmenin daha doğru bir karar olacağını" söylediğini kaydeden İ.P, bu şartları kabul ettiğini dile getirdi.

Eş adayını görmek için "Yusuf" ile Denizli'ye gittiklerini belirten İ.P, şunları kaydetti:

"Denizli'ye giderek kime ait olduğunu bilmediğim bir evde şu anki eşimle tanışıp görüştüm. Görüşme olumlu geçtiği için ilerleyen dönemlerde devam etmesi için Yusuf, 2 yeni telefon almam gerektiğini, bunlardan birini eşime vereceğimi, ayrıca iki yeni GSM hattı çıkarılacağını, bunlardan birini eşimin kullanacağını, diğerini de yeni aldığımız telefonlarda benim kullanacağımı söyledi. Ancak şu an GSM hatlarının kim tarafından nasıl çıkarıldığını hatırlamıyorum. Bu şekilde eşimle telefonla görüşmeye başladık. Yaklaşık 2 yıl telefonla görüşmelerimiz devam etti. 2011'de evlendik. Fen edebiyat fakültesi edebiyat bölümünden mezun eşim, atanamadığı için bugüne kadar devlette hiç görev yapmamıştır. Eşim üniversitede okuduğu dönemde FETÖ yapılanmasına ait öğrenci evlerinde kalmıştır. Bunun dışında herhangi görev ve sorumluluğu olmamıştır."

İ.P, geçmişte bu örgütle irtibatı bulunduğu için pişman olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA