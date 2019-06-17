17.06.2019 15:37
Haberler»Güncel » Haber

"Mahrem imam" Yunanistan'a kaçarken yakalandı

"Mahrem imam" Yunanistan

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamı" şüphelisi sahte kimlikle yakalandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde düzenlenen operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem imamı" şüphelisi sahte kimlikle yakalandı.
Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri Değirmenci köyü yakınlarında bir otomobili durdurdu.
Sürücünün yapılan kimlik kontrolünde, Erhan O. adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı ve gerçek isminin İlhan A. olduğu belirlendi.
Yapılan incelemede örgütün polislerden sorumlu "mahrem imam"larından olduğu tespit edilen İlhan A'nın İstanbul 8. ve 9. Sulh Ceza Hakimliği kararı ile "silahlı terör örgütü kurma veya yönetme" suçundan yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.
Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Uzunköprü, Edirne, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:20 Yıldırım: "Binali Yıldırım'ın oyunu CHP adayına yazarsınız bunun adı da çalmak olur"
17:20 Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından 15 Temmuz Kısa Film ve Senaryo Yarışması
17:20 6 bin voltluk akıma kapılan işçi hayatını kaybetti
17:20 Sakarya'da şüpheli ölüm
17:20 Bolu'da sağanak
17:19 Kırkpınar toplantısı Vali Canalp başkanlığında yapıldı
17:19 Nevşehir'de 42 metruk binadan 16'sı yıkıldı