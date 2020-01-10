Haberler » Güncel » Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti - Haber

Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan mahrem imamın ifadeleri, çok sayıda örgüt üyesini deşifre etti.

10.01.2020 13:20 | Son Güncelleme: 10.01.2020 13:20Mahrem imamın ifadeleri örgüt üyelerini deşifre etti
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan mahrem imamın ifadeleri, çok sayıda örgüt üyesini deşifre etti.
Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ yapılanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 ilde düzenlenen operasyonda, 7'si muvazzaf 12 asker gözaltına alınmıştı.
Zanlılar, operasyon kapsamında daha önce gözaltına alınan ve etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı olan mahrem imamın beyanları ve fotoğraf teşhisleriyle tespit edildi.
Ayrıca yapılan incelemede zanlılara ait "ByLock" yazışma içeriğinin de belirlendiği kaydedildi.
İtirafçı mahrem imamın ifadeleri doğrultusunda başka örgüt mensuplarının tespit edildiği ve gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.
FETÖ mensubu binbaşıyı boşandığı eşi yakalattı
Öte yandan, operasyon kapsamında alınan ifadeler ve yapılan tespitler sonucu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edildiği ve firari olduğu belirlenen örgüt üyesi eski binbaşının boşandığı eşine ulaşıldı.
Nerede olduğuna dair bilgisine başvurulan zanlının boşandığı eş, polis ile iş birliği yaparak, firari binbaşının saklandığı adresin tespit edilmesini ve yakalanmasını sağladı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:22  Hablemitoğlu suikastı davası yine ertelendi - Haber
14:22  İran, ukrayna uçağının vurulduğu iddiasını reddetti - Haber
14:22  Spor beşiktaş başkanı ahmet nur çebi basın toplantısında konuştu - 2 - Haber
14:18  Kayıp 3 balıkçının yeri tespit edildi - Haber
14:18  Vali Gürel gazetecilerle bir araya geldi - Haber
13:50  Kadıköy'de sokakta yürüyen genç kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haber
13:05  Babaanne, terör örgütü PKK'dan kurtarılan torununa kavuşunca büyük sevinç yaşadı - Haber
12:29  TİGAD, 11 kategoride basın kuruluşlarına ödülleri takdim etti - Haber
10:36  "Birader öğretmen misin" sözleriyle gündem olan Vali, öğrencilerle kar topu oynadı - Haber
10:29  Son dakika: İstanbul'da bir okulun alt katında bulunan dükkanda yangın paniği - Haber
10.01.2020 14:27:40