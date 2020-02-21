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Mahrem imamlar itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü itirafçı oldu.

21.02.2020 19:16 | Son Güncelleme: 21.02.2020 19:16Mahrem imamlar itirafçı oldu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü itirafçı oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüpheliler, polis ekiplerince adreslerinde yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüphelilerden 3'ü etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı oldu.
Örgüte ve konumlarına ilişkin bilgi veren şüphelilerden 2'sinin örgütün mahrem yapılanmasında yer aldıkları belirlendi.
İtirafçıların yanı sıra çocukları olan bir şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken bir kişi ise tutuklandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Güncel

Kaynak: AA

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