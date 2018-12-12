Mahrem İmamların Tanıklığından "İnkar" Çıktı

12 Aralık 2018 Çarşamba 12:16



12 Aralık 2018 Çarşamba 12:16

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.Tanık sıfatıyla ifade veren Enes Akdağ, Alper Küççük ve Mustafa Kılınç, soruşturma aşamasında verdikleri beyanları inkar ederek, sanıkları tanımadıklarını ve FETÖ ile iltisaklı olmadıklarını savundu.Tanığın soruşturmadaki ifadelerini reddetmesi üzerine söz alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, tanık Akdağ'a, "Emniyette imzaladığınız ifadenizi reddettiğinize göre emniyette verdiğiniz doğru ifade nedir?" sorusunu yöneltti.Akdağ'ın, "Ne söylediğimi hatırlamıyorum." diye cevap vermesi üzerine Aydın, "İfadenizde geçen, 2012'de Kocaeli'de bulunduğunuz ve zaman zaman İstanbul'a örgütsel amaçla gidip geldiğiniz doğru mudur?" diye sordu.Sanık Akdağ, "O tarihte Kocaeli'de bulunduğum doğrudur. İstanbul'a da zaman zaman gidip geldim ancak örgütsel amaçla değildir." ifadesini kullandı.Öteki tanıkların da emniyetteki ifadelerini reddetmelerinin ardından duruşma yarına ertelendi."Diğer sanıkların kendileri hakkındaki teşhisleri hiçe sayıyorlar"Şehit yakınları ve gazilerin avukatı Fatih Atalay, AA muhabirine davaya ilişkin yaptığı açıklamada, "FETÖ'nün inkar politikası hız kesmeden devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.Dinlenilen tanıkların bir kısmının başka davada yargılanıp "mahrem imam" oldukları için ceza aldıklarını dile getiren Atalay, "Örgütün talimatı doğrultusunda her şeyi inkar eden örgüt üyeleri, bugün de Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve kamuoyunda mahrem imamlar dosyası olarak bilinen davada mahrem imam oldukları mahkemece tespit edilip ceza aldıkları halde, emniyette verdikleri ifadeleri reddetti. Bu kişiler, diğer sanıkların kendileri hakkındaki teşhisleri hiçe sayarak, sanıkları tanımadıklarını ileri sürdüler." diye konuştu.Atalay, darbe davalarının bir kısmında kararların verildiğini ve suçluların cezalandırıldığını anımsatarak, "Davalarda sona yaklaşılıyor, karara çıkan ve çıkmak üzere olan davalarda adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Hain örgütün yöneticileri ve üyeleri hak ettikleri cezaları alıncaya dek şehitlerimizin ve gazilerimizin hakkını savunmaya devam edeceğiz." dedi.Tanık olarak beyanda bulunan Enes Akdağ, Alper Küççük ve Mustafa Kılınç, daha önce Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen Hava Kuvvetleri mahrem imamlar davasında yargılanmıştı.Mahkeme, Akdağ, Küççük ve Kılınç'ı "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 ile 9 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırmıştı.