Mahrukatçılar Sitesi'ne Doğalgaz ve Asfalt

Kaynak: İHA

Isparta Belediye Başkanı ve MHP Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, Davraz Mahallesinde bulunan Mahuratçılar Sitesini ziyaret etti. Günaydın, siteye en kısa sürede uygun fiyatla doğalgaz hattının bağlantılarının tamamlanacağını ve bundan esnafın en iyi şekilde faydalanacağını umduğunu belirterek, doğalgaz çalışmalarının hemen ardından da ağır tonajlı araçlara dayanıklı asfalt dökümünün gerçekleştirileceğini kaydetti. Günaydın tüm bu çalışmaların programının yapıldığını ve bahar ile birlikte bu çalışmaların başlatılacağını duyurdu.Isparta Belediye Başkanı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Belediye Başkan Adayı Yusuf Ziya Günaydın, beraberinde belediye meclisi üyesi adayları ile birlikte Davraz Mahallesi Mahrukatçılar Sitesinde esnafla bir araya geldi. Esnaf, Başkan Günaydın'ın çalışmalarından memnun olduklarını belirtirken, 'yapılan çalışmaları görmemek olmaz' derken, ekonomik sorunlar yaşadıklarını ve iş yapmakta güçlük çektiklerini ifade etti.Mahrukatçılar Sitesi ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, her gittiği yerde dile getirilen işsizlik ve ekonomik sorunların Mahrukatçılar Sitesi için de geçerli olduğunu söylerken bu durumdan dolayı duyduğu üzüntüyü belirtti.Belediye Başkanı Günaydın, Mahrukatçılar Sitesinde yaklaşık 18 yıl önce bir asfalt çalışması gerçekleştirdiklerini hatırlatarak şunları söyledi; "İlerleyen dönemlerde altyapı, doğalgaz ve diğer çalışmaları düşünerek geçici kabul edebileceğimiz bir asfalt dökmüştük. Bu asfaltımız bugüne kadar iş gördü. Bu sitemize hat gelmiş, doğalgaz verilmemiş. Firma ile görüştüm buraya öncelikle doğalgaz bağlantılarını yaptırıyoruz. Belediye olarak doğalgaz firmasının da ortağıyız. Bu çalışmaların başlayacağını esnafımıza söyledim. Esnafımızdan doğalgazı herkesin bağlamasını istedim. Sitemizi ağır tonajlı araçlar kullanıyor. Bundan dolayı doğalgaz çalışmasının hemen ardından da dayanıklı, kalıcı bir asfalt çalışması gerçekleştireceğiz. Bu çalışmalardan sonra asfaltın kırılmasını, kazılmasını istemiyoruz, bu bir milli servet. Araçların park yerlerini, trafik yollarının çizgilerine varıncaya kadar çizeceğiz. Doğalgaz bağlantı ücretleri esnafımıza çok gelmiş. Firma ile esnafımız arasına girerek bu fiyatları normale çektirerek yapılmasını sağlıyoruz. Bahar ayında doğalgaz çalışması ile birlikte asfalt çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz" . - ISPARTA