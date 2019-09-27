Haberler » Güncel » Haber

Mahruki, Büyükçekmece'de okurlarıyla buluştu

Yazar Nasuh Mahruki, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "3'üncü Kitap Günleri"ne konuk oldu.

27.09.2019 13:50Mahruki, Büyükçekmece'de okurlarıyla buluştu
Yazar Nasuh Mahruki, Büyükçekmece Belediyesi tarafından düzenlenen "3'üncü Kitap Günleri"ne konuk oldu.

Büyükçekmece Belediyesi "3'üncü Kitap Günleri" kapsamında ünlü yazar ve fotoğrafçı Nasuh Mahruki'yi sevenleri ile buluşturdu. Ekinliğe katılanlar yazar Nasuh Mahruki ile kitap ve yaşam üzerine bir söyleşi gerçekleştirdi. Kitaplar ve yaşam hakkında konuşan Mahruki, kitap günlerinde emeği geçen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün olmak üzere herkese teşekkür ettiğini belirtti. Söyleşiyi keyifle dinlediğini belirten Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, 3'üncü Kitap Günlerine katılımlarından ötürü yazar Nasuh Mahruki'ye teşekkür ederek plaket takdim etti. Mahruki, söyleşinin ardından imza töreni gerçekleştirerek okurlarıyla sohbet etti. - İSTANBUL

Nasuh Mahruki, Büyükçekmece, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:14 Dha yurt bülteni - 18
19:14 Sulawesi Adası'ndaki deprem ve tsunaminin 1. yılı
19:14 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Akyazı'da
19:14 Arslantepe Höyüğü'nün UNESCO'ya alınması için rapor hazırlanacak
19:14 Safranbolu'da safran yetiştiriciliği eğitimi verildi
19:14 Depremde yalova için heyelan riski
19:13 PASTART İzmir'in açılış toplantısı