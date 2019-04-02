Mahsar Çayır Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde BTP KARS belediye başkan adayı Mahsar Çayır oldu. BTP adayı Mahsar Çayır, KARS belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? KARS belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan BTP KARS belediye başkan adayı Mahsar Çayır ile ilgili seçim sonuçları ve KARS belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. BTP KARS belediye başkan adayı Mahsar Çayır oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte KARS belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. KARS aday yarışı ve KARS seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

KARS Seçim Bilgileri

KARS belediyesi için toplam sandık sayısının 167 olduğu belirlendi.

KARS belediyesi için açılan sandık sayısının ise 167 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

KARS belediyesi için katılım oranının ise % 80,97 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

KARS toplam seçmen sayısının ise 52.856 olduğu belirlendi.

KARS belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 42.796 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

BTP KARS Belediye Başkan Adayı Mahsar Çayır Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde BTP KARS belediye başkan adayı olarak gösterilen Mahsar Çayır, KARS yarışında % 0,09 oranında aldığı oy ile 9'nci oldu. Mahsar Çayır toplamda 36 adet oy sayısına ulaştı.

BTP KARS belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.