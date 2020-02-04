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'Mahşerin 4 atlısı': Savaş, Deprem, Trump, Korona

Gerçek Gridir'de bu hafta Suriye'de devam eden savaş, Trump'ın İsrail-Filistin gerginliğine yönelik çözüm planı olarak nitelediği 'Yüzyılın Planı', Elazığ depremi ile Türkiye'nin yeniden sıcak gündemine giren deprem gerçeği ve Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs konuşuldu.

04.02.2020 09:46 | Son Güncelleme: 04.02.2020 09:46
Gerçek Gridir'de bu hafta Suriye'de devam eden savaş, Trump'ın İsrail- gerginliğine yönelik çözüm planı olarak nitelediği 'Yüzyılın Planı', Elazığ depremi ile Türkiye'nin yeniden sıcak gündemine giren deprem gerçeği ve Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Koronavirüs konuşuldu.
Tayfun Atay, Savaş, , Trump, Korona konularının 'Mahşerin 4 atlısı'na benzeterek, "İncil'de karşımıza çıkan mahşerin 4 atlısında, kıyamete yakın yeryüzünde belirecek 4 atlıdan bahsedilir. Bunlar beyaz at, kızıl at, siyah at ve soluk atlardan oluşur. Yuhanna'dan hareketle, beyaz at ve binicisi İsa'yı, Kızıl at kan ve savaşı bir tanesi kıtlığı bir tanesi de salgını temsil eder" dedi.
'Mahşerin 4 atlısı': Savaş, Deprem, Trump, Korona

Donald Trump, Filistin, Deprem, Güncel

Kaynak: DailyMotion.com


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