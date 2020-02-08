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Mahsun Kırmızıgül, "Çocuklar aç" diyerek kendisini yakan adamın ardından isyan etti: Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, iyi bakın

Şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, Hatay'da 'çocuklarım aç' dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'yla ilgili bir paylaşım yaparak "Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın" dedi.

08.02.2020 08:48 | Son Güncelleme: 08.02.2020 09:01

Şarkıcı ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, Valiliği'nin önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz" dedikten sonra kendini yakarak yaşamına son veren Adem Yarıcı'nın ölümüyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaparak tepki gösterdi.

"CİĞER DAYANMAZ BU TABLOYA"

Türkiye'nin gündemine oturan olayda Hatay Valiliği önüne gelen Adem Yarıcı "Çocuklarım aç, iş istiyorum anlamıyor musunuz?" diyerek kendini yaktı. Yarıcı'nın gündeme oturan fotoğrafını gören Mahsun Kırmızıgül ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi: "İçler acısı bir fotoğraf. Ciğer dayanmaz bu tabloya. Çocuklarına ekmek götüremeyen çaresiz baba kendini yakarak öldürmüş. Yazıklar olsun böyle düzene. Bu ülkeyi soyan gözü doymazlar, bu garibana iyi bakın. Bu adamın adı Adem Yarıcı"

ÇOCUKLAR HİMAYE ALTINA ALINDI

AHBAP derneğinin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizler de üzüldük Adem Yarıcı için.. Çocukları için @Ahbap_Hatay devreye girdi ama Hatay Valiliği bizden önce himaye altına almış zaten. Bilginize" dedi.

NE OLMUŞTU?

Cuma günü sabah saatlerinde Hatay Valiliği önünde yaşanan olayda, uzun süredir işsiz olduğunu dile getiren Adem Yarıcı, kendini ateşe verdi. Uzun süredir işsiz olduğu öğrenilen Yarıcı'ya yangın tüpleriyle polisler müdahale etti. Güvenlik güçleri kendini yakan adama su verip yüzünü yıkadı. Bir süre sonra kendine gelen baba, çocuklarının aç olduğunu ve yaşadığı işsizlikten bunaldığını belirtti. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı Yarıcı, kaldırıldığı hastanede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Haluk LeventHaluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde

Valilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybettiValilik önünde "Çocuklarım aç, iş istiyorum" diyerek kendini yakan baba hayatını kaybetti

Mahsun Kırmızıgül,

Mahsun Kırmızıgül, Hatay, Magazin, Güncel


HABER YORUMLARI (64)
ÇEYKOSKY:Kimse kusura bakmasın.Bir insan kolay kolay kendini yakmaz.
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ZAZA:Kesinlikle haklısın mahsun ülkeyi soyanlar bunu umursamaz
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EMRE S.:EN KÖTÜ DİLENCİNİN BİLE CEBİNDEN 10. 000 TL ÇIKTIĞI DÖNEMDE YAŞIYORUZ NE AÇLIĞI BOŞ KUNUŞMAYIN TÜRKİYEDE AÇ KALAN İNSANMI VAR MERCEDESİ YOKTUR ONDAN PİSKOLOJİSİ BOZULMUŞTUR. MAHSUN SEN MİLYONLARINI SAY KEYFİNE BAK ANLAMAZSIN BU İŞLERİ. DEVLETİ SEVİYOMUSUN Kİ VERDİĞİ İMKANLARI BİLESİN ANCA PROPAGANDA YAP. HANGİ PARTİNİN BELEDİYESİNE GİDERSEN GİT BEN AÇIM AÇIKTAYIM DE BARINMANIDA SAĞLARLAR EVİNEDE ERZAK YIĞARLAR. BUNA DA GEREK YOK HATAY GİBİ BİR ŞEHİRDE HERŞEY ÇOK UCUZ ASGARİ ÜCRETLE AÇ KALMAZSIN.
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HAYATİ:5 milyon Suriyeli alıp sokarsan ülkeye olacağı bu ve bu insanlar hala niye isyan etmez anlamış değilim tepki yok bir şey yok sabah akşam zam haberi başka da bir şey yok beş kuruş asgari zam snra her şeye %50 zam Allah razı olmasın ne diyim
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Bİ KAMYON DAHA GÖNDERDİM:alooo; isviçre bankalarımı. . .
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ZİYAA:Mahsun haklı! Doğru söze ne denir. . .
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SGHSDFSD:Nerden biliyosun açları doyurmadığını belki doyuruyor. Her şeyi de siz bilirsiniz anasını satıyım
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KYFKJYH:o zaman niye açları bulup doyurmuyorsun senin görevin deyilmi ELLAH buyurmuyormuki açları doyurun diye
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HAYATIN İÇİNDEN:suriyeliler bile karton toplayıp para kazanıyor. . . Allah rahmet eylesin. . Belki başka sorunları olabilir. . . Mahsun kendi işine baksın. . .
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................:suriyeliler bile derken. . . bu vatana vergi verip, askerlik hizmetini yapıp, ataları dedeleri bu topraklar için kanını verip şehit olan, 1000 yıldır bu vatanın öz be öz evlatlarıyla suriyeliyi kıyaslamak son derece yanlış
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