Mahsun Kırmızıgül 13 yıl sonra sahnelere dönüyor

Müzik dünyasından sinema dünyasına adım atan ve yaptığı filmlerle oldukça ses getiren Mahsun Kırmızıgül, uzun süre ara verdiği şarkıcılık mesleğine dönüş yapıyor.

10 MİLYON TL ZARAR ETMİŞTİ

Kırmızıgül son olarak 2017 yılında 'Vezir Parmağı' filmini çekmiş ancak film, gişede beklediği ilgiyi görememişti. 14 milyon TL'ye mal olan film toplamda 4 milyon TL hasılat ederek 10 milyon TL zarar etmişti.

HASRET GİDERECEĞİZ

Sinemadan aradığını bulmayan Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden başlıyor. 2006 yılında çıkardığı 'Dinle' albümünden sonra sinemaya ağırlık veren Kırmızıgül, "Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz" dedi.