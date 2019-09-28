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Mahsun Kırmızıgül 13 yıl sonra sahnelere dönüyor

Müzikten sonra sinema dünyasına adım atan Mahsun Kırmızıgül, ilk mesleğine 13 yıl aradan sonra tekrar dönüş yapıyor.

28.09.2019 09:23

Müzik dünyasından sinema dünyasına adım atan ve yaptığı filmlerle oldukça ses getiren Mahsun Kırmızıgül, uzun süre ara verdiği şarkıcılık mesleğine dönüş yapıyor.

10 MİLYON TL ZARAR ETMİŞTİ

Kırmızıgül son olarak 2017 yılında 'Vezir Parmağı' filmini çekmiş ancak film, gişede beklediği ilgiyi görememişti. 14 milyon TL'ye mal olan film toplamda 4 milyon TL hasılat ederek 10 milyon TL zarar etmişti.

HASRET GİDERECEĞİZ

Sinemadan aradığını bulmayan Mahsun Kırmızıgül, 13 yıl ara verdiği müzik çalışmalarına yeniden başlıyor. 2006 yılında çıkardığı 'Dinle' albümünden sonra sinemaya ağırlık veren Kırmızıgül, "Yorumcu olarak sahnede olmak özlediğim bir duyguydu. Sevenlerimle müzik dolu projelerimle hasret gidereceğiz" dedi.

Mahsun Kırmızıgül 13 yıl sonra sahnelere dönüyor

Mahsun Kırmızıgül, Magazin

YORUMLAR(18)
EYLÜL:BİRAZ KONSER YAPSIN PARAYI TOPLASIN. . . . ONDAN SONRA MÜZİKTE BİTMİŞ SİNEMADA DİYECEK. . . . .
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DUTDULU DUNYA...:FILMLERINDEN IYI GELIR KAZANSAYDI, MUZIYI HIC HATIRLAMAZDI BELE... NANKOR... MUZIK SENI BU YERLERE KADAR GETIRDI, FILMLERIN YOKKKKKKKKKKKKKKK
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ÖYLEDİR:Film sektörü holywood varken zor. Prodüksiyon büyük yatırım işi.
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ASABİ:BU İNSANLAR O KADAR AYRIŞMIŞ BİRBİRİNDEN NEFRET EDER HALE GELMİŞ BUNDA YUKARIDAKİLERİN ÖNEMLİ PAYI VAR KÖKENİ GÜRCÜ RUMU OLAN BİR ZAT ASLINI İNKAR EDER NESLİN BİLMEDİĞİ BİRİLERİNE PONTUS MONTUS DERSE NE OLUR DÜNYAYA GELEN HİÇ BİR KİMSE KÖKEENİNİ MİLLİYETİNİ AİLESİNİ SEÇEMEZ BUNUNLA KİMSEYİ SUÇLUYAMAYIZ YETERKİ DOĞDUĞU EKMEĞİNİ YEDİĞİ ÜLKEYE İHANET ETMESİN GEÇTİĞİMİZ GÜN İSTANBUL VE CİVARI BÜYÜK BİR SARSINTIYLA SALLANDI SANKİ TABİAT ANA BİLE GAFLET UYKUMUZDAN UYANMAMIZI İSTİYOR GİBİYDİ.
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ERT4:allahin kro su . . . su milletin yakasindan bi düsmedin
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GÜRCAN:kimdi bu tanıyamadık
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ZİYAA:Looo. . . Looo. . . Mahsun paralar suyunu çekti mi? Looo. . .
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İMAMINOĞLU:Ekrem Başkan Mahsunu destekleyecek, size kemik bile yok. . .
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İMAMINOĞLU:Ekrem Başkan sana da bir güzellik yapacak, desteklerinin karşılığını göreceksin. Mahsun sahnelere, konserlere lelelelele. . . .
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KAPLAN:PİLİ BİTMİŞ
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