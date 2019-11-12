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Mahsun Kırmızıgül Mucize 2 Aşk filminde 147 Down sendromlu çocuğa rol verdi

Mahsun Kırmızıgül yeni filmi Mucize 2 Aşk filminde alkış toplayan bir harekete imza attı. Kırmızıgül, merakla beklenen filminde 147 Down sendromlu çocuğa filmde rol verdi.

12.11.2019 09:30 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:03

Beyaz Melek, Güneşi Gördüm, Vezir Parmağı ve filmlerini beyaz perdeye taşıyan oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün yeni filmi "Mucize 2 Aşk" filmi için geri sayım başladı.

ENGELLİLERE VE ÖĞRETMENLERE ADANDI

Vezir Parmağı filminde gişelerde istediğini elde edemeyen ve sinemaya bir süre ara veren Kırmızıgül, "Mucize 2 Aşk" filmi için sıkı hazırlık yaptı. Kırmızıgül'ün yazıp yönettiği ve oynadığı son film, adeta sosyal sorumluluk projesine döndü. Mert Turak, Biran Damla Yılmaz, Fikret Kuşkan, Erdal Özyağcılar ve Şenay Gürler'in oynadığı film, engellilere ve öğretmenlere adandı.

147 DOWN SENDROMLU ÇOCUĞA YER VERDİ

147 Down sendromlu çocuğa filmde rol veren Mahsun Kırmızıgül, çocuklar sayesinde setin eğlenceli bir ortama dönüştüğünü söyledi.

Türkiye'nin her bölgesinden Sivil Toplum Kuruluşları'yla görüştüklerini söyleyen yönetmen, "En sonunda Ulusal Down Sendromu Derneği'ne ulaştık. Film için kapılarını çaldığımızda, yöneticiler ve aileler canla başla yanımızda oldular. Bütün oyuncularımız, onların sayesinde güzel vakit geçirdi ve çok mutlu oldular" diye konuştu.

"MUCİZE 2 AŞK" FİLMİNİN KONUSU

Doğunun bir dağ köyünde yaşayan engelli Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in dramını ve yaşama tutunma hikayesini ele alan filmin konusu yürek yakıyor. Mızgin ile Aziz, ailelerine vermeden yaşadıkları köyü terk edip bilmedikleri bir dünyaya, batıya doğru yolculuğa çıkıyor. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyada sevgi ve bağlılıkla ayakta kalmaya çabalayan Aziz ve Mızgin, hayata tutunmayı, çalışmayı ve dostluğun önemini öğreniyor. Mızgin'in Aziz'e olan aşkı ve bağlılığı izleyenlere duygu dolu anlar yaşatacak gibi."Mucize 2/ Aşk" FİLMİ 6 Aralık'ta sinemalarda olacak.

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Mahsun Kırmızıgül Mucize 2 Aşk filminde 147 Down sendromlu çocuğa rol verdi

Mahsun Kırmızıgül, Yönetmen, Mucize, Magazin


HABER YORUMLARI (16)
ADINIZI YAZIN:Utanmıyor musun sen engelli çocuklar üzerinden para kazanmaya?
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3 1
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NEREDE KALMIŞTIK:bırak bu işleri mahsun
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3 1
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MUHTAR:Velev ki reklam kokuyor. Velev ki kötü biri. Yaptığı kötü hareketi yerin ama iyi hareketi de destekleyin biraz. . .
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5 5
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VALİ:Kendi reklamını yapmak için böyle bir konuyu istismar etmek iyi bir hareket olarak değerlendirilemez. Filmin dışında yapılan her harekete destek verelim
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0 1
FATİH GÜMÜŞKAYA:bu kişiden başka bişeyde beklenmezdi zaten. . TS. yazıklar olsun. birdahaki fliminde lesev e yanaşırsın
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3 3
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AFK:ben hiç sevmem bu adamı gitmemde filimi izlemeye
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4 11
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AFK:muhtar sen git bak o zmn
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1 0
MUHTAR:Oldu sen gitme!
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3 3
VATANDAŞ:PKKLI KİŞİ SEMPATİ TOPLAMAK İÇİN YAPTIĞI BİR HAREKET BUNCA SENEDİR FİLM YAPIYOR NİÇİN DAHA ÖNCE OLMADI ?
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20 15
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SİBOŞ:Ahmet kaya da aynı zamanda apoya şarkı yazan kişidir NE ALAKA kekosu, savunduklarını ve savunduklarına alkış tutanları dibe gömerken çelişki yaşama.
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3 1
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