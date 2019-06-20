20.06.2019 09:53
Haberler» Magazin» Haber

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ortaya çıktı

Türkücülükten sonra sinemaya adım atan Mahsun Kırmızıgül'ün, oğlu Mahmut Kırmızıgül sarışın güzelle bir davette boy gösterdi. Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği ise şaşırttı.

Oyuncu ve yönetmen Mahsuz Kırmızıgül'ün 20 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül sevgilisiyle ortaya çıktı.

SARIŞIN BİR GÜZELLE BOY GÖSTERDİ

Sürekli esmer kızlarla yakalanan Mahmut Kırmızıgül, ilk kez yanında sarışın bir güzelle görüntülendi. Davete Mina Ceran ile katılan Mahmut, sevgilisinin elini bir an olsun bırakmadı.

BABASINA ÇOK BENZİYOR

Mahsun Kırmızıgül'un oğlu Mahmut Kırmızıgül'ün babasına olan benzerliği ise dikakt çekti. Kırmızıgül, tıpkı babası gibi bakış atarak objektiflere sevgilisiyle poz verdi.

BU DEFA KAÇMADI

İlk kez gazetecilerden kaçmayan Mahmut Kırmızıgül, geçtiğimiz yıllarda fotoğrafını çeken habercilere, "Çekmeyin babam küsüyor sonra" diyerek tepki göstermişti.

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ortaya çıktı
Yönetmen, Mahsun Kırmızıgül, Magazin

YORUMLAR (9)
ADAM:adam gibi adam . siz godaş adamları seviyorsunuz. böyle adam agır geliyor
Yayından Kaldır
1 5
Cevap yaz
ZAZA12:Oh ne güzel bir Mahmud''umuz eksikti oda oldu tam oldu. . . .
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
RAMÇO:Ramiz Dayının Gençliği :)
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
ÜTÜ:Keşke tişörtünü ütüleseydi
Yayından Kaldır
6 1
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
10:31 Oyuncu Oktay Kaynarca, arkadaşının markası için 8 milyon TL'lik reklam teklifini reddetti
09:52 Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül ortaya çıktı
09:42 Manken Emine Ün ve kızının benzerliği herkesi şaşırttı
09:01 Mtv'den Lindsay Lohan'a Onay Yok!
07:59 Talat Bulut'tan "Rol arkadaşına aşık oldun mu?" sorusuna dobra cevap
21:40 Cüneyt Arkın sosyal medya hesabından yayınladığı video ile ABD'ye tepki gösterdi
20:52 Oyuncu Pınar Altuğ'un makyajsız hali takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı!