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Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, genç oyuncuyla cilveleşirken yakalandı

Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, oyuncu Melis Sezen'le sosyal medyada cilveleşirken yakalandı.

20.10.2019 11:47

Türkücülükten sonra sinemaya adım atan ve birçok başarılı film yapan Mahsun Kırmızıgül'ün, oğlu Mahmut Kırmızıgül çapkınlık turunda yakayı ele verdi. Genç oyuncu Melis Sezen'in fotoğrafına yorum yapan Kırmızıgül, sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.

ÇAPKINLIK TURUNDA

Geçtiğimiz yaz ilk kez ortaya çıkan Mahsun Kırmızıgül'un oğlu Mahmut Kırmızıgül, model sevgilisi Mina Ceran'la objektiflere el ele poz vermişti. Babasına olan benzerliği ile dikkat çeken Mahmut Kırmızıgül, bu kez çapkınlık haberleriyle gündeme geldi.

"CİLVEŞİYORLAR"

Oyuncu Melis Sezen, paylaştığı fotoğrafının altına "Bu burada kalsın dendi" notunu düştü. Mahmut Kırmızıgül ise paylaşıma "Kim dedi" yorumunu yaptı. Sezen'in Kırmızıgül'e "Şşş" cevabını vermesinin ardından ikili hakkında "Cilveşiyorlar" yorumları yapıldı.

SEVGİLİSİNİ PAYLAŞTI

Bu gelişmeler olurken Mina Ceren'in bir gün önce sevgilisi Mahmut Kırmızıgül'ü paylaşması iddiaları çürüttü. Çoğu kullanıcı, Melis Sezen'in Mina Ceran ile yakın arkadaş olduğunu yazdı.

Mina Ceran

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül, genç oyuncuyla cilveleşirken yakalandı

Mahsun Kırmızıgül, Melis Sezen, Magazin

YORUMLAR (5)
KRAL:babasının oğlu. .
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ISYANKAR:Adamin tek sansi Mahsunun oglu olarak dunyaya gelmesi, bizde isci cocugu olarak dunyaya geldik, ben askere giderim zammi ben verrim, yansin ulke umrumda degil !
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CONİ:herseyin en iyisi en guzeli sizin zaten lanet olsun boyle duzene !!
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ADINIZI YAZIN:paranın gözü kör olsun
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