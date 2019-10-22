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Mahsur kalan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı

İskenderun Körfezi'ne balık tutmak için açıldıktan bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalanan balıkçıları mahsur kaldıkları yerden Sahil Güvenlik unsurları kurtardı.

22.10.2019 00:09
İskenderun Körfezi'ne balık tutmak için açıldıktan bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalanan balıkçıları mahsur kaldıkları yerden Sahil Güvenlik unsurları kurtardı.
İskenderun'da 6 arkadaş, balık tutmak için tekneyle açıldıkları İskenderun Körfezi'nde bir süre sonra şiddetli yağış ve fırtınaya yakalandı.
Bir süre sürüklendikten sonra Arsuz açıklarında çapa atarak duran balıkçılar, telefonları çekmediği için 1,5 saat mahsur kaldıkları yeri bildiremedi.
Sürekli aradıkları Sahil Güvenlik hattına son anda ulaşan balıkçılar, bölgeye gelen İskenderun Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı unsurları tarafından bot yardımıyla bulundukları yerden alındı.
Daha sonra Balıkçılar Barınağında karaya çıkarılan balıkçılar, burada bekletilen ambulanslarda ilk müdahaleleri yapıldı.
Aralarındaki bir kişide hipotermi başlangıcı oluştuğu belirtilirken, diğer 5 balıkçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Balıkçılar tedbir amaçlı İskenderun Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mahsur kalan balıkçıları Sahil Güvenlik kurtardı

İskenderun, Arsuz, Güncel

Kaynak: AA

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