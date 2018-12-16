16 Aralık 2018, 21:59
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Mahsur Kalan Doktorlardan 1'i Kurtarıldı

Mahsur Kalan Doktorlardan 1

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 doktordan biri kurtarıldı.

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 doktordan biri kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ne gezi için giden 2 doktor, aşırı yağış nedeniyle dağlık alanda mahsur kalmıştı. 2 doktorun mahsur kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE görevlilerinin bölgeye sevk edilmişti. İş makinelerinin yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, doktorlardan birini sığındığı köy evinde ulaştı. Diğer doktoru ise arama çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA Antalya,Konyaaltı
16 Aralık 2018 Pazar 21:59



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