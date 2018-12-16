Mahsur Kalan Doktorlardan 1'i Kurtarıldı

Antalya
'nın Konyaaltı
ilçesinde dağlık alanda mahsur kalan 2 doktordan biri kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Mahallesi'ne gezi için giden 2 doktor, aşırı yağış nedeniyle dağlık alanda mahsur kalmıştı. 2 doktorun mahsur kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD
ve UMKE görevlilerinin bölgeye sevk edilmişti. İş makinelerinin yardımıyla bölgeye ulaşan ekipler, doktorlardan birini sığındığı köy evinde ulaştı. Diğer doktoru ise arama çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA
Antalya,Konyaaltı
16 Aralık 2018 Pazar 21:59