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Mahsur kalan gebe kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, apartmanın asansör makinesi dairesinde mahsur kalan gebe kedi, kurtarma çalışması yapan itfaiye ekibine zor anlar yaşattı.

02.08.2019 09:53 Mahsur kalan gebe kedi itfaiyecilere zor anlar yaşattı
GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, apartmanın asansör makinesi dairesinde mahsur kalan gebe kedi, kurtarma çalışması yapan itfaiye ekibine zor anlar yaşattı. Bulunduğu yerden güçlükle çıkarılan kediye apartman sakinleri sahip çıktı.
Dün gece Cevdetpaşa Mahallesi'ndeki 6 katlı apartmanın çatı katından kedi sesi duyan apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi. Apartmana gelen itfaiye ekibi, gebe olan kedinin birkaç gündür apartmanın asansör dairesinde mahsur kaldığını öğrendi. Ürken kedi, itfaiyecileri yaklaşık 45 dakika uğraştırdı. Sonunda yakalanarak makine dairesinden çıkarılan kediye apartman yöneticisi Tayfik Yarkataş ve komşuları sahip çıktı. Apartman sakinleri kediye su ve süt verdi.



İslahiye, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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