Mahsur Kalan İki Avcı Kurtarıldı

28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34



28 Kasım 2018 Çarşamba 14:34

Edirne'de avlanmak için gittikleri gölette suların sağanak nedeniyle yükselmesi sonucu mahsur kalan iki avcı kurtarıldıKarakasım Göleti'nde avlanmaya çıkan Gürkan Uskay ve Yüksel Güvenç, suların yükselmesi nedeniyle mahsur kaldı.Uskay ağacın üzerine, arkadaşı Güvenç de güme üzerine çıktı ve muhtara haber verdi.Muhtarın güvenlik güçlerini bilgilendirmesine üzerine AFAD ekipleri botla gölete girerek iki avcıyı kurtardı.Edirne Valisi Ekrem Canalp de bölgeye gelerek bilgi aldı.Suyun birden geldiğini ve mahsur kaldıklarını anlatan Güvenç, "Avcı barınağına sağındık. Bu arada su iyice yükselince avcı barınağında mahsur kaldık. Hayati tehlikemiz yoktu. Güme dediğimiz avcı barınağı su almıştı, şimdi tehlikeyi atlattık." diye konuştu.Ağaca çıkarak sel sularından kendisini koruduğunu anlatan Gürkan Uskay da "Su gelince söğüt ağacına çıktım. Telefonun şarjı da bitti. Muhtarı arayabildim, bir kez arama yapabildim, telefon konuşurken kapandı. Arkadaşım Yüksel, muhtarımızı aramış. Muhtarımız da sayın valimiz ve halkımızla bizi kurtardı." diye konuştu.