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Mahsur kalan ineği AKUT kurtardı

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mahsur kalan ineği AKUT ekipleri kurtardı.

01.08.2019 10:24 Mahsur kalan ineği AKUT kurtardı
Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde mahsur kalan ineği AKUT ekipleri kurtardı.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesi Karakaya Köyü'nde kayalık araziden aşağı yuvarlanarak mahsur kalan ineği AKUT ekipleri vinç yardımı ile bulundugu yerden çıkardı. İneğin kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarı ile birlikte operasyon çağrısı üzerine AKUT ekipleri çok kısa sürede 7 gönüllüsü ile birlikte bölgeye ulaştı. Kayalıklarda mahsur kalan ineğin AKUT veteriner hekim gönüllüsü tarafindn ön muayenesi yapıldıktan sonra kurtarma çalışmaları başladı. Veteriner hekim kontrolünde vinç yardımıyla başarılı bir operasyonun ardindan Jandarma ekipleri nezaretinde inek kurtarılarak sahibine teslim edildi. Bu sırada gökyüzünde inek gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

İneğine kavuşan hayvan sahibi AKUT ve jandarma ekiplerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Karakaya, Afyon, Güncel

Kaynak: İHA

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