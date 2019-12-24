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Mahsur kalan inek için seferber oldular

Sivas'ta bir köyde kayalıklarda mahsur kalan ve ağaçtan yapılan sedyeyle taşınan ineğin kurtarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

24.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 24.12.2019 17:13
'ta bir köyde kayalıklarda mahsur kalan ve ağaçtan yapılan sedyeyle taşınan ineğin kurtarılması cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Hıdırnalı köyünde Ahmet Turan İmece'ye ait hamile inek bir süre önce kayalıklarda mahsur kaldı.
Hayvanlarını otlattığı sırada ineklerden birinin eksik olduğunu gören İmece, çevrede yaptığı araştırmalarda ineğin uçurumun kenarındaki kayalıklara sıkıştığını fark etti.
İmece'nin durumu bildirmesi üzerine köylüler ineği kurtarmak için harekete geçti.
Kayalıklardan kurtarılan inek yürüyemeyince İmece ve köylüler bulunduğu yere çadır yapıp, içerisine yiyeceğini bıraktı.
Gece arazide kalan ineğin bulunduğu alana araç ulaşımının olmaması üzerine durum Sivas İl Özel İdaresi yetkililerine bildirildi.
İş makinesi gebe ineğin bulunduğu alana kadar yol açtı.
Yürüyemeyen inek için köylüler ağaç ve çalılardan sedye yapıp onu da traktörün arkasına bağlayarak köye kadar taşıdı.
İmece, gebe ineğinin kurtarılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Öte yandan köylülerce cep telefonuyla kaydedilen ineğin kurtarılma anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Mahsur kalan inek için seferber oldular

Ahmet Turan, Sivas, Güncel

Kaynak: AA


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