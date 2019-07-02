02.07.2019 10:02
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Mahsur kalan inek ve kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Van'ın Edremit ve Gevaş ilçelerinde mahsur kalan inek ile kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Edremit ve Gevaş ilçelerinde mahsur kalan inek ile kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Van'ın Edremit ilçesindeki Yeni TOKİ tepesinde bir inek kayalıkların arasında sıkıştı. Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Edremit-Gevaş Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, bir saatlik çalışma

sonucu taşlar arasına sıkışan ineği kurtararak sahibine teslim etti.

Öte yandan, Edremit-Gevaş Grup Amirliği ekipleri, Gevaş merkezde tellerde mahsur kalan kediyi de kurtardı. - VAN
Kaynak: İHA
itfaiye , edremit , gevaş , inek , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
11:20 Ünlü oyuncudan taciz iddialarına 100 bin TL'lik dava
11:16 Bolu'da, kaçak sigara operasyonu: 6 gözaltı
11:15 Ege'de mülteci akını devam ediyor
11:11 Bayrampaşa'da bir bankada soygun teşebbüsü
11:06 Diyarbakır'da zincirleme trafik kazası: 3 yaralı
11:06 (Özel) Hırsızın zevkten dört köşe olduğu an kamerada
11:00 Osmaniye'deki sır cinayet çözülemedi