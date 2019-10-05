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Mahsur kalan keçi kurtarıldı

Denizli'nin Kale ilçesindeki bir dağ yamacında kayalıklar arasında 2 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.

05.10.2019 11:54Mahsur kalan keçi kurtarıldı
Denizli'nin Kale ilçesindeki bir dağ yamacında kayalıklar arasında 2 gün mahsur kalan keçi, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik operasyonuyla kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, ilçedeki Doğanköy Mahallesi sınırlarındaki kırsal bölgede bir keçinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarını alan Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine gitti.
Yaklaşık 3 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yamaçtan alınan keçi, sahibine teslim edildi.
Çoban, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Denizli, İtfaiye, Kale, Güncel

Kaynak: AA

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