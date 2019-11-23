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Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldıBURDUR - Burdur'da iki gün önce kaybolan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.

23.11.2019 22:47 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:49
Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı
BURDUR - 'da iki gün önce kaybolan 2 keçi AFAD ekipleri tarafından mahsur kaldığı kayalıklardan kurtarıldı.
Burdur'un İlçesine bağlı Köyünde Küçükbaş Hayvancılığı yapan Galip Cesur üç gün önce 2 keçinin olmadığını fark etti. Keçileri otlattığı yerleri arayan Çoban Galip Cesur 2 keçinin dağlık alanda yaklaşık 20 metrelik sarp kayalıkların ortasında mahsur kaldığını gördü. Çoban Cesur, uçurumdan inemeyen keçileri kurtarmak için Burdur İl Jandarma ve AFAD ekibine verdi. İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri ve AFAD ekipleri dağlık alana gelip mahsur kalan keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Dağdan iple uçuruma inen AFAD ekipleri mahsur kalan iki keçiyi kurtararak aşağıya indirdi. Bitkin görünen keçiler sahibine teslim edildi.
Mahsur kalan keçiler AFAD tarafından kurtarıldı

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Kaynak: İHA


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