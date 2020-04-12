Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Mahsur kalan kedi kurtarıldı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, boş bir evde mahsur kalan kedi kurtarıldı.

12.04.2020 15:31 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:31
Mahsur kalan kedi kurtarıldı
Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, boş bir evde mahsur kalan kedi kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Evsat Mahallesinde iki katlı kullanılmayan boş bir evde bir kedinin mahsur kaldığı bilgisi verilmesi üzerine harekete geçen ilçe belediyesi ekipleri belirtilen adrese gitti. Vatandaşların sokağa çıkma yasağından ötürü ev sahibine ulaşamadığını beyan ettiği evde, penceresi açık durumda ikinci katta mahsur kalan bir kedi bulunduğu fark edildi. Belediye görevlileri ikinci kata uzattığı sepetli araç aracılığıyla kedinin bulunduğu yüksekliğe kadar çıktı. Kedi, belediye görevlisinin kucağında yere indirilerek mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Yere bırakılan kedi ara sokaklarda gözlerden kayboldu. - KONYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Beyşehir, Konya, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca’nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu Haberler
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Haberler ›› Güncel ››Mahsur kalan kedi kurtarıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:04: Konya'da sokağa çıkma yasağına uyuldu - Haber 16:04: Kocasinan Belediyesi vatandaşların ihtiyaçlarını gideriyor - Haber 16:04: İstanbul polisi emziği kaybolan bebeğe emzik aldı - Haber 16:02: Sokağa çıkma yasağında petshoplardaki hayvanlar unutulmadı - Haber 16:02: MSB: Kilis'te 16 adet M-14 antipersonel mayını tespit edildi - Haber 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor - Spor 15:38: Son Dakika: İngiltere Başbakanı Johnson koronavirüs sebebiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber