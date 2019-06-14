14.06.2019 15:41
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Mahsur kalan kırlangıcı itfaiye ekibi kurtardı

Mahsur kalan kırlangıcı itfaiye ekibi kurtardı

Elazığ'da 2 katlı binanın çatı altında sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.

Elazığ'da 2 katlı binanın çatı altında sıkışan kırlangıcı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesinde bulunan 2 katlı müstakil bir evin çatı aralığında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıkışan kırlangıcın sesini duyan vatandaşlar durumu Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler merdiven yardımıyla kırlangıca ulaşarak sıkıştığı yerden kurtardı.

Kurtarılan kırlangıç Belediye Hayvan Hastanesi ve Geçici Bakım Evine götürüldüğü bildirildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Elazığ, İtfaiye, 3. Sayfa

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