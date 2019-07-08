08.07.2019 15:06
Haberler» Güncel» Haber

Mahsur kalan köpeği kurtarmak için duvarı yıktılar

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvarın bir bölümü yıkılarak çıkarıldı.

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince duvarın bir bölümü yıkılarak çıkarıldı.
Gündoğan Mahallesi'nde kedi kovalarken iki bina arasındaki boşluğa sıkışan köpeği fark eden vatandaşlar, hayvanı bulunduğu yerden çıkaramadı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Mardin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, köpeği çıkaramayınca duvarı yıkma kararı aldı.
Bina sahibinden izin alınmasının ardından balyoz yardımıyla duvarın bir bölümünü yıkan ekipler, köpeği kurtardı. Mahsur kalan köpeği kurtarmak için duvarı yıktılar
Kaynak: AA
Mazıdağı, İtfaiye, Mardin, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:31   Köy düğününde ilginç gelenek
16:31   Topladıkları oyuncaklarla köy çocuklarının yüzünü güldürdüler
16:30   Ardahan'da, Atatürk silüetli Milli Piyango biletleri tükendi
16:30   Yunanistan'da yeni başbakan Miçotakis - Devir teslim töreni
16:30   İnegöl Belediyesi'nde stratejik plan çalışmaları başladı
16:30   Akşehir'deki trap atışı yarışması çekişmeli geçti
16:29   Kafasında kitleyle doğan bebeklerinin ameliyat edilmesini istiyorlar